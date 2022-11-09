Гороскоп на 9 ноября для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро позволяют поверить в себя.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 9 ноября 2022 г. рассказывает, что Близнецам следует поработать над чувствами, а Ракам не стоит гнаться за всеми целями сразу.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 9 ноября 2022 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Двойка жезлов"
Доверяйте своей интуиции. В отношениях двигайтесь вперед. На работе изо всех сил сопротивляйтесь вызовам.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Пятерка пентаклей"
Впереди возможны определенные ограничения. В отношениях придется затянуть пояса. На работе не стоит быть расточительным.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Королева кубков"
Работайте над чувствами. В отношениях поймите, что для вас действительно хорошо. На работе прислушивайтесь к совету мудрой женщины.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Семерка кубков"
Не надо гнаться за всеми целями сразу. В любви сконцентрируйтесь на отношениях с партнером. На работе нужно определиться, куда следует двигаться.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Маг"
Уравновесьте свои желания и чувства. Избегайте новых вызовов. А в отношениях нужно добавить страсти.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Рыцарь кубков"
Работайте над отношениями. Не дайте себе сделать больно в любви. На работе прислушивайтесь к голосу сердца.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Четверка жезлов"
Хороший день для заключения сделок. В отношениях попробуйте что-нибудь новое. На работе проявите профессионализм.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Король кубков"
Вы знаете, что вам нужно. На работе смело двигайтесь вперед, а в отношениях покажите свою силу.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Колесо Фортуны"
Попробуйте что-нибудь новое. На работе и в отношениях ожидайте перемен, поэтому будьте осторожны.
КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Шестерка мечей"
Вам могут сделать больно. В отношениях не стоит сконцентрироваться только на быту. На работе создайте план дальнейших действий.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Туз мечей"
Ум – вот ваше основное оружие. Ожидайте новых испытаний на работе. А в отношениях продемонстрируйте свою силу.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Туз кубков"
Работайте над вашими эмоциями. На работе не следует их показывать. А в отношениях следует расслабиться.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Читайте также: