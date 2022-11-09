"Там очень сложные процессы": Арестович прокомментировал обыски у духовенства УПЦ МП

Правоохранители имеют дело не к верующим той или иной конфессии, а к гражданам Украины, которые подозреваются в нарушении закона

Советник офиса президента Алексей Арестович прокомментировал последние громкие обыски и задержания среди представителей духовенства УПЦ (Московского патриархата).

Об этом он заявил в беседе с российским журналистом и правозащитником Марком Фейгиным.

Арестович отметил, что правоохранители имеют дело не к верующим той или иной конфессии, а к гражданам Украины, которые подозреваются в нарушении закона, в частности в шпионаже и государственной измене.

"Мы задерживаем граждан Украины, которые совершали действия, имеющие признаки государственной власти. УПЦ МП очень разная. Есть священники, активно выступающие за отделение (от РПЦ. – Ред.), предлагают объявить анафему патриарху Кириллу и т.п. Там очень сложные процессы. Отрицать, что там много симпатиков РФ, "объединение славян" и т.п. — напрасно. Они есть и их много", — сказал он.

Советник ОП подчеркнул, что в Украине, в отличие от России, не наказывают за взгляды. В Украине наказывают за незаконные действия.

"Когда задерживают человека, то сначала это гражданин Украины, который подозревается в государственной измене и для этого есть основательная доказательная база. А уже потом это "человек в рясе". Это две разные вещи. Мы не задерживаем священников просто так. Мы не работаем против Церкви как таковой – любой. Мы работаем против граждан, которые в союзе, возможно, в виде организованной группы осуществляли коллаборационизм или государственную измену", – подытожил Арестович.

УПЦ МП и война

УПЦ МП упорно продолжает утверждать, что не имеет отношения к РПЦ и патриарху Кириллу, открыто поддерживающему войну и убийства украинцев. В мае в киевском монастыре в Феофании УПЦ МП даже собралась на Собор, в котором заявила о якобы разрыве с РПЦ. В то же время Онуфрий не стал официально объявлять автокефалию. За полгода УПЦ МП так и не опубликовала свой устав, где бы четко было отмечено, что эта конфессия не имеет ничего общего с Москвой.

Глава ПЦУ митрополит Епифаний объяснил, в чем заключается "хитрость" таких заявлений. По его словам, де-факто связь УПЦ МП с Москвой остается, а де-юре Украинская православная церковь хочет избежать закона "2662", который призван переименовать ее, ведь она имеет свой руководящий центр в стране-агрессорке.

В то же время многие священнослужители УПЦ МП поддерживают российскую агрессию, а на оккупированных территориях открыто сотрудничают с врагом.

И.о. главы СБУ Василий Малюк подтвердил, что в деятельности УПЦ МП есть угрозы вражеского влияния.

Так, в Винницкой области провели обыски и вручили подозрение митрополиту Тульчинскому и Брацлавскому УПЦ МП Ионафану. По словам правоохранителей, иерарх разжигал религиозную рознь.

8 ноября в Харьковской области задержали настоятеля храма УПЦ Московского патриархата. Во время временной оккупации Купянского района он агитировал верующих поддерживать оккупантов.

В Житомирской области, в Новоград-Волынском районе, судили священника УПЦ МП, который призвал поддерживать оккупантов.