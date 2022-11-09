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Секретарь Совбеза РФ Патрушев прибыл с визитом в Иран

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Секретарь Совбеза РФ Патрушев прибыл с визитом в Иран

Фото: Associated Press

В Иран Патрушев прибыл после официального приглашения

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев прибыл с визитом в Иран, где у него запланирован ряд встреч.

Об этом сообщает издание Mehr.

Во время визита он проведет ряд переговоров высокопоставленными политическими и экономическими деятелями Ирана. В частности, он обсудит расширение двусторонних отношений.

Патрушев прибыл в Тегеран по приглашению секретаря Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран контр-адмирала Али Шамхани.

Напомним, ранее сообщалось, что поражение на фронте значительно изменило настроения не только в окружении российского диктатора Владимира Путина.

Также мы ранее информировали, что секретарь российского Совбеза в очередной раз провозгласил тезис об одном народе, который "враги России" пытаются раздробить и уничтожить.

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Дата публикации
Просмотры
300
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