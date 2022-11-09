Секретар Радбезу РФ Патрушев прибув з візитом до Ірану

У Іран він прибув після офіційного запрошення

Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев прибув з візитом до Ірану, де у нього заплановано ряд зустрічей.

Про це повідомляє видання Mehr.

В повідомленні вказується, що під час візиту він проведе ряд переговорів високопоставленими політичними та економічними діячами Ірану. Зокрема він обговорить розширення двосторонніх відносин.

Патрушев прибув до Тегерану на запрошення секретаря Вищої ради національної безпеки Ісламської Республіки Іран контр-адмірала Алі Шамхані.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поразки на фронті значно змінили настрої не тільки в оточенні російського диктатора Володимира Путіна.

Також ми раніше інформували, що секретар російського Радбезу вкотре проголосив тезу про “один народ”, який "вороги Росії" намагаються роздробити та знищити.

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