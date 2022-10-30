В РФ готують транзит влади: експерт назвав прізвища претендентів на "трон"

Російський диктатор Володимир Путін ігнорує реакцію Заходу на свої дії через стан здоров'я. Через специфічно дію медичних препаратів, які він приймає, диктатор не завжди адекватно оцінює ситуацію і ухвалює ті чи інші рішення.

Про це заявив російський історик, політичний аналітик, публіцист та громадський діяч Валерій Соловей, інформує "Апостроф".

Заколоту немає

За його словами, російський істеблішмент дійсно хоче щоб Путін відійшов від влади, але ніякого розколу всередині кремлівських еліт немає.

"Зміна ця без сумніву відбудеться, але не найближчим часом. Так, є конфлікти, напруження. Але ніякого розколу чи заговору немає. Це не означає, що він не може виникнути. Може, але не зараз", – каже експерт.

Кандидатури на заміну

За інформацією аналітика, ні сканадальний лідер Чечні Рамзан Кадиров, ані засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин ніколи не розглядалися у якості наступників Путіна. Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін дійсно розглядався, але недовго – на початку 2021 року.

"Зараз претендент номер один – Дмитро Патрушев (міністр сільського господарства РФ. – Ред.), син Миколи Патрушева. Претендентами, але не такими сильними, як Патрушев, можна розглядати Мішустіна та Собяніна. Може, хто іще хоче, але ці люди будуть зараз про це мовчати для збереження життя та свободи", – заявив Соловей.

Група Патрушева

Експерт підтвердив, що Патрушев – це представник силового блоку.

"В Росії силовий блок – це не чекісти плюс військові, це самі чекісти. В них напружені стосунки з тими самими військовими. Але на групу Патрушева орієнтуються кілька російських силовиків. Там є кілька фракцій, тобто це не єдина корпорація, більшість силовиків і частина цивільних еліт. Для іншої частини цивільних еліт група Патрушева виглядає неприйнятною", – каже Соловей.

За його словами, щоб здобути підтримку Заходу, група Патрушева готова йти на поступки щодо України.

"Цікаво те, що в консультаціях, які влітку проходили між Росією та США, також називалось прізвище Патрушева. Мова була про те, що Росія готова до гнучкої позиції по Україні. Я б навіть сказав – доволі гнучкої, і такої, що дуже відрізняється від заяв, що звучать сьогодні. Але навряд чи американці в це повірили. Але щоб легітимізувати перехід Патрушева, потрібна якщо не міжнародна підтримка, то хоча б відсутність міжнародного тиску. Думаю, група чекістів готова піти на багато що", – припустив експерт.

Транзит влади

Валерій Соловей розповів, що в Росії вже проводять деякі дії для транзиту влади. Зокрема, передбачалося, що колективним керівництвом стане Державна рада, і вона укомплектована.

"Не знаю, хто туди входить. Мені сказали, що це дуже невеликий орган. Він запрацює, коли Путін дасть згоду. Путін влітку сказав, що в жовтні-листопаді цей процес запустить. Зараз, судячи з усього, він хотів би його відтермінувати. Але він не може відтягувати дуже довго. Він це розуміє. А якщо застосує ядерну зброю, то це може стимулювати певні дії з боку деяких груп серед еліти", – підсумував Соловей.

Путін втрачає владу?

Ранішу у ЗМІ пошилирася інформація, що серед "веж Кремля" почалася боротьба за владую Зокрема, між військовими на чолі з Шойгу та коаліцією Пригожин-Кадиров. Провісником цього міг бути публічний "наїзд" глави Чечні Кадирова та власника ЧВК "Вагнера" Пригожина на Генштаб та Міноборони РФ.

Так, Кадиров неодноразово критикував генерала Лапіна, який командує окупантами на Донбасі і є креатурою Шойгу. Зокрема, дон-дон звинуватив Лапіна у прориві українських військ у районі лінії оборони населених пунктів Терни, Торське та Ямполівка Донецької області.

Це означає, що влада вождя Володимира Путіна захиталася, переконаний радник ОП Олексій Арестович.

ТСН.ua зібрав подробиці конфлікту в російській верхівці і пояснив, чому Путіну може бути вигідною "гризня" між Пригожином і Кадировим з однієї сторони і Шойгу з військовими з іншої.