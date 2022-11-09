Росіяни брешуть про відбиття Білогорівки на Луганщині - очільник Сєвєродонецької РВА

На Луганщині тривають бої за трьома напрямками - Сватове, Кремінна та Білогорівка. Росіяни мають шалені втрати як вбитими, так і пораненими - лікарні переповнені

Про це повідомив очільник Сєвєродонецької районної військової адміністрації Роман Власенко в ефірі "Еспресо".

Власенко зазначив, що росіяни брешуть про відбиття Білогорівки на Луганщині.

Також читайте Настає вирішальний період війни - Буданов

"У нас йде три таких фронти. Перший - це Білогорівка, другий - Кремінна, третій - Сватове. Більш-менш перспективна ситуація - Сватівський напрямок, складніша ситуація в Кремінній та Білогорівці. Заяви росіян, що вони відбили Білогорівку не відповідають дійсності", - заявив він.

Власенко додав, що ЗСУ тримають селище під контролем.

"Активні бойові дії йдуть на Кремінському напрямку - Діброва, Торське, в напрямку Лиману. Дуже багато інформації про шалені втрати у росіян, про поповнення обмінного фонду і про те, що дуже багато поранених зараз перебувають в лікарнях на окупованій Луганщині. Це сотні й тисячі", - підсумував очільник РВА.

Нагадаємо, у селі в Мелітопольському районі "підсмажили" лігво окупантів.

Читайте також: