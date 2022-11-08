Настає вирішальний період війни - Буданов

Керівник Головного управління розвідки переконаний, що Україна здобуде повну перемогу над ворогом та звільнить всі окуповані землі.

Настає вирішальний період війни.

Про це начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив під час зустрічі з предстоятелем Православної церкви України, митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм.

"Настає вирішальний період війни. Нам потрібна допомога кожного українця і Боже благословення. Певен, що Україна здобуде повну перемогу над ворогом та звільнить всі окуповані землі", - сказав Буданов.

Митрополит Епіфаній відзначив величезне значення національної єдності і подякував українським захисникам, які наближають перемогу.

"Ворог лютий і лукавий, тож нехай Господь береже вас і підсилить вашу мудрість для руйнування підступних задумів окупантів", - сказав він.

Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Митрополит нагородив Буданова орденом святого великомученика Юрія Переможця, а три офіцери ГУР МО, які були на зустрічі, отримали ордени архистратига Михаїла.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки у жовтні заявиви, що війна в Україні може закінчитися до літа наступного року.

Початок війни, ядерний удар, розвал Росії та плани Лукашенка - інтерв'ю з Кирилом Будановим

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