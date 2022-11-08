Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Настає вирішальний період війни - Буданов

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
Перегляди
3556
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Настає вирішальний період війни - Буданов

Керівник Головного управління розвідки переконаний, що Україна здобуде повну перемогу над ворогом та звільнить всі окуповані землі.

Настає вирішальний період війни.

Про це начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив під час зустрічі з предстоятелем Православної церкви України, митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм.

"Настає вирішальний період війни. Нам потрібна допомога кожного українця і Боже благословення. Певен, що Україна здобуде повну перемогу над ворогом та звільнить всі окуповані землі", - сказав Буданов.

Митрополит Епіфаній відзначив величезне значення національної єдності і подякував українським захисникам, які наближають перемогу.

"Ворог лютий і лукавий, тож нехай Господь береже вас і підсилить вашу мудрість для руйнування підступних задумів окупантів", - сказав він.

© Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Митрополит нагородив Буданова орденом святого великомученика Юрія Переможця, а три офіцери ГУР МО, які були на зустрічі, отримали ордени архистратига Михаїла.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки у жовтні заявиви, що війна в Україні може закінчитися до літа наступного року.

Початок війни, ядерний удар, розвал Росії та плани Лукашенка - інтерв'ю з Кирилом Будановим

Початок війни, ядерний удар, розвал Росії та плани Лукашенка - інтерв'ю з Кирилом Будановим

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
3556
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація