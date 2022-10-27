Корректировщики огня в рясах: глава СБУ — о вражеских угрозах УПЦ МП

По его словам, уже есть 33 подозреваемых из УПЦ МП – от агентов сбора информации до корректировщиков огня в рясах.

И.о. главы СБУ Василий Малюк подтвердил, что в деятельности УПЦ МП есть угрозы вражеского влияния.

Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Да, угрозы есть. Но я буду неправ, если скажу, что это угроза, на которую Служба не может повлиять и своевременно задокументировать", – сказал Малыш.

По мнению главы СБУ, среда УПЦ МП – "идеальное поле для функционирования вражеской резидентуры".

Так, он напомнил, что в Винницкой области недавно задержан один священнослужитель, который является одногруппником патриарха Кирилла Гундяева и постоянно коммуникировал с ФСБ.

"Обнаружены материалы, которые это подтверждают, в том числе переписка в мессенджерах", – отметил глава СБУ

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Малюк не указал имена священнослужителя, но, очевидно, речь идет о митрополите Тульчинском и Брацлавском Ионафане (Елецких), в епархиальном управлении которого правоохранители проводили обыск.

"Если же взять период с начала войны, то мы открыли 23 уголовных производства по таким персонажам, уже есть 33 подозреваемых – от классических агентов сбора глубинной информации до банальных корректировщиков огня в рясах", – подытожил Малыш.

УПЦ МП и война

УПЦ МП упорно продолжает утверждать, что не имеет отношения к РПЦ и патриарху Кириллу, открыто поддерживающему войну и убийства украинцев. В мае в киевском монастыре в Феофании УПЦ МП даже собралась на Собор, в котором заявила якобы о разрыве с РПЦ. В то же время Онуфрий не стал официально объявлять автокефалию. За полгода УПЦ МП так и не опубликовала свой устав, где бы четко было указано, что у этой конфессии нет ничего общего с Москвой.

Глава ВТО митрополит Епифаний объяснил, в чем заключается "хитрость" таких заявлений. По его словам, де-факто связь УПЦ МП с Москвой остается, а де-юре Украинская православная церковь хочет избежать закона 2662, который призван переименовать их, ведь у них есть свой руководящий центр в стране-агрессорке России.

В то же время многие священнослужители УПЦ МП поддерживают российскую агрессию, а на оккупированных территориях – открыто сотрудничают с врагом.

Так, луганские епископы УПЦ МП встретились с главарем "ЛНР", заявив, что общение с террористом "прошло в теплой атмосфере единства и взаимопонимания".

Также в Лимане, который недавно был деоккупирован ВСУ, семья священника УПЦ МП встречала российских военных с хлебом и солью. Священнослужителя ранее задерживали правоохранители из-за его содействия террористам.

В Житомирской области, в Новоград-Волынском районе, судили священника УПЦ МП, который призывал поддерживать оккупантов