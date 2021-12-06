Таропрогноз на 6-12 декабря 2021: что карты нам предсказывают

Карты Таро позволяют узнать больше о вероятном будущем.

Таро — это карточная колода с четко выраженной структурой. Карты Таро появились около 1430 г. в Италии. Сначала они использовались для салонных игр, однако позже добавились эзотерические и символические трактовки. Современный бум на карты Таро охватил планету в 70-х годах XX века и продолжается по сей день.

Таро не показывает будущего. Каждый день мы делаем сотни и тысячи выборов, а потому спрогнозировать наше будущее невозможно. Возможно, только найти точки на нашем жизненном пути, которые необходимо пройти, чтобы гармонично дальше развиваться. Для этого и служат Таро, чтобы дать вам подсказку, как действовать дальше, а вы сможете после этого проанализировать свои поступки и создать своеобразный план действий на будущее.

Карты Таро помогают облегчить наше движение жизнью, поэтому узнайте больше о грядущей неделе – 6-12 декабря – в таропрогнозе от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Десятка пентаклей"

Эта карта свидетельствует о хорошей жизни, согласии, безопасности, традиционных ценностях. Она рассказывает о жизни по правилам, желании постоянства и стабильности, счастливом семейном союзе, материальной безопасности, желании богатства, расцвете личности, успехе во всем. Но, конечно, помните, что без ваших усилий мечты реальностью не станут.

Все слова, которые ассоциируются с этой картой, описывают наши сокровенные желания. Если в расписании появилась эта карта, то впереди период успеха и процветания. Также вы с готовностью соблюдаете правила, чтобы добиться своего традиционными методами.

Однако в то же время не нужно попадать в пояс традиций. На самом деле вы очень уязвимы и не любите перемен, поэтому вещи из традиционного общества дают ощущение стабильности. Постоянное только одно – изменения в нашей жизни.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Девятка кубков"

Эта карта говорит об эмоциональном удовольствии, чувственности, простых радостях жизни, когда мечты становятся реальностью, насыщенной жизни, веселой компанией. Однако в то же время следует помнить об ответственности за последствия наших желаний и осознавать, что вы действительно хотите от жизни. Ведь слишком часто мы хотим одно, а когда получаем желаемое, то оказывается, что хотели совсем другое.

А еще вы так довольны собой и своими достижениями, что не можете принять другую точку зрения. Также на жизненном пути вам придется сражаться с собственными слабостями.

Помните, что мечты становятся реальностью, но "цыплят осенью считают".

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Король жезлов"

Эта карта свидетельствует о власти, самоуверенности, жизненной силе, драматизме, мастерстве. Вы можете стать сильным лидером, примером для подражания, добавьте театральности и харизмы, желания к самореализации. Сейчас вы желаете радости жизни, однако понимаете и риск, основанный на интуиции.

Сейчас вы должны наполниться живой энергией с оттенком театральности, которую будете вносить в любое дело. Также вам придется учиться на своих ошибках и признать пределы своих возможностей, развивать новые навыки, благодаря чему вы сможете продвинуться вперед, отбросив самомнение и суетность. Вам нужно посмотреть на себя со стороны, возможно, хоть и не до конца объективно, потому что вы сейчас слишком высоко поднялись над миром.

Пора пойти на риск, потому что вы получили знания и уверенность в себе. Вернитесь лицом к людям, но идите своим путем.

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