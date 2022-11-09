Росіяни весь день обстрілювали Нікополь з "Ураганів" - Вілкул

Також Вілкул повідомив про роботу саперів на території області

Вдень та ввечері 8 листопада російські агресори обстрілювали місто Нікополь з РСЗВ "Ураган", також під російські обстріли попали два села на Дніпропетровщині.

Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Вдень та ввечері в Нікопольському районі стався обстріл з РСЗВ "Ураган" міста Нікополь, території села Придніпровське Червоногригорівської громади та села Добра Надія Марганецької громади. Інформація щодо загиблих та постраждалих не надходила", - заявив Вілкул.

Також Вілкул заявив, що наразі команди саперів продовжують роботу по розмінуванню. Всього за 8 листопада було знищено 65 ворожих боєприпасів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ на Донбасі знищили майже всю російську бригаду морської піхоти.

Також ми інформували, що ША намагаються забезпечити ЗСУ всім необхідним для звільнення Херсона.

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