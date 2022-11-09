Россияне весь день обстреливали Никополь из "Ураганов" — Вилкул

Также Вилкул сообщил о работе саперов на территории области

Днем и вечером 8 ноября российские агрессоры обстреливали город Никополь из РСЗО "Ураган", также под российские обстрелы попали два села на Днепропетровщине.

Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"Днем и вечером в Никопольском районе произошел обстрел из РСЗО "Ураган" города Никополь, территории села Приднепровское Красногригоревской общины и села Добрая Надежда Марганецкого общества. Информация о погибших и пострадавших не поступала", — заявил Вилкул.

Также Вилкул заявил, что команды саперов продолжают работу по разминированию. Всего за 8 ноября было уничтожено 65 вражеских боеприпасов.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ на Донбассе уничтожили почти всю российскую бригаду морской пехоты.

Также мы информировали, что ША пытаются обеспечить ВСУ всем необходимым для увольнения Херсона.

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