Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Россияне весь день обстреливали Никополь из "Ураганов" — Вилкул

Дата публикации
Просмотры
127
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Россияне весь день обстреливали Никополь из "Ураганов" — Вилкул

Фото: Associated Press

Также Вилкул сообщил о работе саперов на территории области

Днем и вечером 8 ноября российские агрессоры обстреливали город Никополь из РСЗО "Ураган", также под российские обстрелы попали два села на Днепропетровщине.

Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"Днем и вечером в Никопольском районе произошел обстрел из РСЗО "Ураган" города Никополь, территории села Приднепровское Красногригоревской общины и села Добрая Надежда Марганецкого общества. Информация о погибших и пострадавших не поступала", — заявил Вилкул.

Также Вилкул заявил, что команды саперов продолжают работу по разминированию. Всего за 8 ноября было уничтожено 65 вражеских боеприпасов.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ на Донбассе уничтожили почти всю российскую бригаду морской пехоты.

Также мы информировали, что ША пытаются обеспечить ВСУ всем необходимым для увольнения Херсона.

"Ситуация сложная. Продолжаются жестокие бои" - Зеленский обратился к украинцам

"Ситуация сложная. Продолжаются жестокие бои" - Зеленский обратился к украинцам

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
127
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация