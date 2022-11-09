Арестович детально описав ситуацію на Херсонщині: "Вони реально відходять"

Українські військові, що перебувають на Херсонщині, доповіли, що просунулися там уперед, займають міста і села.

Радник Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що російські війська справді відходять по всьому периметру на правому березі Херсонщини, проте ступінь цього відходу ще вивчається.

Про це радник ОП розповів у розмові з російською журналісткою Юлією Латиніною.

"Реальність зараз на місцевості: вони відходять по всьому периметру колишнього плацдарму чи на ще теперішньому плацдармі на правому березі. Реально відходять, без дурнів. Ступінь і глибина цього відходу зараз вивчаються", – сказав Арестович.

Водночас він зауважив, що незрозуміло, як росіяни мають вивести свої сили через знищені мости.

"З одного боку, всі мої знайомі військові, які там перебувають, доповіли, що просунулися вперед, займають міста і села. Села – переважно. І частина сил вже опинилася на лівому березі, яка займає там дві лінії оборони, окопи вздовж Дніпра. З іншого боку, незрозумілі відповіді на наступні запитання: порядок відведення сил і засобів, яких там більше 20 тисяч, через дві нитки. Які – новокаховську і Антонівський міст? Вони в такому стані, що дуже швидко війська звідти не виведеш", – розповів радник ОП.

Він також припустив, що окупанти можуть залишити на правобережжі сили, які намагатимуться завадити швидкому просуванню ЗСУ.

"Друге запитання – чи залишають (росіяни – ред.) заслін, який чинитиме спротив, не даватиме українським військам швидко просуватися вперед? Чи навіть даватиме бої з ціллю завдати максимальних втрат? Може, й така задача поставлена. Тому що вони збираються ці війська зберегти і перекинути на інші напрямки, але й вони ж зацікавлені в тому, щоб слідом за ними туди не були перекинуті наші війська, які їх штурмували, теж на ці ж напрямки. Вони посиляться і ми посилимося, просто в іншому місці. За ідеєю, вони зацікавлені в тому, щоб дати бої, завдати максимальних втрат і так далі", – пояснив Арестович.

Водночас наразі незрозуміло, що буде з обороною самого Херсона.

"Що буде з обороною самого Херсона? Чи збираються вони його обороняти? Чи збираються вони вести міські бої? Незрозуміло поки. У нас така ейфорія поки, я розумію. Тому що це четверте масштабне звільнення від початку війни. Ми до вчора повернули 37% території, захопленої від 24 лютого", – звернув увагу радник президентського офісу.

Він також прокоментував просування ЗСУ на Херсонщині.

"Просування наше йде вперед планово, дуже акуратно, з дорозвідкою, щоб не нарватися на засади, на зустрічні контрудари", – сказав Арестович.

Відхід російських військ із Херсонщини

Очільник Міноборони РФ Сергій Шойгу віддав наказ про відведення російських військ із правобережжя Дніпра на Херсонщині.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не бачить ознак того, що загарбники залишають Херсон без бою.

Проте Арестович сказав, що окупанти були вибиті з Херсона і що бої на правому березі ще триватимуть певний час.

Згодом Подоляк сказав, що російські пропагандисти готують суспільство до того, що окупанти залишать українські території. І вихід росіян на лівий берег Херсона – це підготовка до поразки у війні.

Як повідомили в ОК "Південь", заяви Росії про відхід її військ із Херсона можуть бути "постановним шоу" і на сьогодні говорити про звільнення міста ще зарано.

Мапа боїв на вечір 9 листопада: на Херсонщині росіяни підривають мости

Читайте також: