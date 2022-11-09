Російська армія покидає Херсон: панічна втеча чи хитра пастка?

Наказ про відведення російських військ за річку Дніпро може виявитися спробою заманити ЗСУ до міста і нав’язати вуличні бої.

У середу, 9 листопада, міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу віддав наказ відвести підрозділи російської армії за річку Дніпро на Херсонщині. Однак, цей відступ може виявитися як ще одним “жестом доброї волі”, так і хитрою пасткою для ЗСУ.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо на цей момент про ситуацію довкола деокупації єдиного великого українського міста, захопленого росіянами ще на початку повномасштабного вторгнення.

Втеча окупантів на лівий берег

Як повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, окупанти нібито мають залишити Правобережжя у найближчі терміни.

Доповідаючи міністру оборони РФ Сергію Шойгу, командувач російських військ, які ведуть війну в Україні, Сергій Суровікін заявив, що військові після відходу із Правобережжя займуть підготовлені оборонні рубежі та позиції на лівому березі Дніпра

"Херсон та прилеглі населені пункти в поточних умовах не можуть повноцінно забезпечуватись та функціонувати", - доповів Суровікін

Шойгу начебто погодився на відведення російських військ із Херсона, мотивуючи тим, що "життя та здоров'я військовослужбовців РФ завжди є пріоритетом".

Що передувало відступу

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань повідомив, що в російських окупантів почався обвал всієї лінії фронту на правому березі Дніпра.

“Вони почали масовий відхід. На Бериславському напрямку окупанти зникли в низці населених пунктів. Тобто окупантів станом на зараз там немає. Росіяни масово відходять. Проте відходячи, вони підривають мости", - наголосив він.

Зокрема, на правому березі одразу кілька мостів у тилу окупантів раптом підірвалися. Таку інформацію опублікували російські Telegram-канали. Наразі достовірно відомо про підрив Дар’ївського, Тягинського та Нововасильївського мостів.

Раніше у Херсоні з вулиць міста та з адмінбудівель зникли російські триколори.

“Російська армія не йде, а вибита”

Радник Офісу президента Олексій Арестович відреагував на інформацію про наказ російського міністра оборони Сергія Шойгу відступити з правого берега Дніпра. Він повідомив, що російська армія була вибита з міста українськими військами.

"Давайте правильно: російська армія не йде з Херсона. Вона вибита з Херсона Силами Оборони України. Вибита з важкими боями, з втратами, методичним прогризанням оборони противника, роботою з переправами, важкою і кривавою військовою працею", - зазначив Арестович.

Вдаваний відступ як ІПСО

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що російські війська намагаються вдати, що відступають з Херсона, але це може виявитися черговою інформаційно-психологічною спецоперацією.

“Я не думаю, що зараз там стоять колони військ у районі мостів у Новій Каховці біля ГЕС і біля Антонівського мосту. Тим більше, що для нас це прекрасна мішень і ми могли б завдати вогневого ураження цим військам. Як на мене, це черговий етап цієї спеціальної інформаційної операції щодо того, що "давайте наступайте, ми відходимо", – пояснив військовий експерт.

За прикладом Чечні

Військовий експерт Петро Черник не виключає, що ця ситуація може виявитись пасткою.

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"Щось подібне було в січні 1995 року, коли росіяни штурмували Грозний. Чотири великі колони зайшли в Грозний, дійшли до центру, взяли палац Джохара Дудаєва, в підсумку чеченці сховались в місті, перекрили магістральні шляхопроводи і невеликими групами знищили росіян. Втратили тоді від 1,5 тисячі до 2 тисяч убитими, майже 5 тисяч пораненими, більше 260 одиниць техніки”, - нагадав він.

Він порадив українським громадянам не піднімати планку очікування.

“Здоровий глузд – запорука нашої перемоги. Я впевнений, що наші військові все адекватно розуміють. Ворог дуже підлий та мерзенний. Ми можемо думати, що він відійшов, а він може в підвалах облаштувати вогневі гнізда та чекати живу силу та техніку. Я маю деякий персональний досвід і розуміння, що бій у місті – це пекло", - каже Петро Черник.

Не впадати в ейфорію

У Херсонській ОВА українців просять не розголошувати нічого про дії Сил оборони України, адже це дуже важливо для нашої спільної перемоги.

"Не треба передчасно впадати в ейфорію: що б там не казали росіяни, довіряйте тільки офіційним джерелам інформації", - закликав голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Що каже розвідка

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що українським військовим потрібен час, щоб відбити тимчасово окупований Херсон.

Він пояснив, що окупаційні війська евакуювали мирних жителів, щоб легше було вести бойові дії та відсікти інформацію, яку ми отримуємо від партизанів.

За словами Скібіцького, наразі відомо, що Херсон обороняють від 30 до 50 тисяч окупантів.

Нагадаємо, російські пропагандисти у середу, 9 листопада, повідомили про загибель заступника гауляйтера Херсонської області Кирила Стремоусова.

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