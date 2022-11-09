Загинув заступник гауляйтера Херсонської області Кирило Стремоусов - пропагандисти

Російські пропагандисти у середу, 9 листопада, повідомили про загибель заступника гауляйтера Херсонської області Кирила Стремоусова.

Про це пишуть пропагандистські телеграм-канали та пропагандистське видання Russia Today.

Російські пропагандисти стверджують, що так званий "заступник голови Херсонської області" Стремоусов загинув у ДТП.

Особистий водій Стремоусова у коментарі одному із російських пропагандистів нібито підтвердив інформацію про загибель гауляйтера Херсонщини. Сталось це нібито біля Генічеська.

Так званий "прессекретар" окупаційної "влади" Херсонщини у коментарі російським пропагандистам також підтвердив інформацію про загибель колаборанта Стремоусова.

Хто такий Стремоусов

46-річний колаборант Кирило Стремоусов був родом із Донецької області. Він очолював Генічеську рибну інспекцію та обіймав керівну посаду в Київському комітеті рибного господарства.

Певний час Стремоусов подорожував Америкою. Після цього повернувся до Херсона, де почав цікавитись езотерикою та створив проросійську громадську організацію, яка брала активну участь у так званих "антимайданах". У 2013 році Стремоусов заснував ще одну ГО "За президента України", яка активно підтримувала Януковича. Також херсонського колаборанта пов'язують з "Українським вибором" Медведчука.

1 березня 2014 року Стремоусов брав участь у проросійських акціях протесту. У 2017-2020 роках колаборант продовжував свою антиукраїнську діяльність. Він нападав на журналістів, працівників СБУ. Покійна херсонська активістка Катерина Гандзюк ще тоді відверто називала Стремоусова сепаратистом. У 2020 році в Стремоусова СБУ провела обшуки, його підозрювали у роботі на ФСБ.

Під час пандемії коронавірусу Стремоусов став активним антивакцинатором. Він та його прихильники вривались до лікарень, погрожували медикам та закликали українців бойкотувати коронавірусні обмеження. Також зрадник активно поширював фейки про "біолабораторії", які нібито були навіть у Херсоні. Від початку окупації Херсона Стремоусов активно працював на Росію та навіть їздив до Кремля, де Путін повідомляв про анексію частин українських територій.

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