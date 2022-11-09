В Україні запроваджується нова форма декларації: кого торкнуться зміни

Від 1 січня 2023 року в Україні потрібно буде заповнювати нову форму декларації про майновий стан та доходи. Що про це відомо - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Як повідомила Державна податкова служба України (ДПС), основні зміни торкнуться підприємців. Їм доведеться вносити більше даних. Для декларантів додатково додадуть інструкції щодо правильного заповнення форми.

Так підприємці отрмають два нових додатки до декларації про доходи, до яких вноситимуть податкові розрахунки з різних видів діяльності та з окремих податків:

Додаток МНО - розрахунок мінімального податкового зобов'язання за звітний рік для фізичних осіб-підприємців (ФОП), які законно користуються або є власниками сільськогосподарських земель (даний додаток не поширюється на тих, хто працює за спрощеною системою оподаткування).

Додаток Ф4 - це розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб і військового збору. Також сюди входять оподатковані доходи від продажу рухомого та/чи нерухомого майна протягом звітного року.

Ці зміни були схвалені Міністерством фінансів ще 17 травня 2022 року, однак чинності вони набудуть лише від початку 2023 року.