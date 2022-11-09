Прикордонники ліквідували танк окупантів на сході України (відео)

Армія ворога продовжує зазнавати втрат у війні проти України.

Українські прикордонники за допомогою артилерії знищили танк окупантів на сході України.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України в Telegram.

"Східний фронт. Прикордонна аеророзвідка визначає ворожі позиції та корегує вогонь артилерії. Як результат – мінус російський танк та боєкомплект. Нам нравиця, як воно горить, рашисти суєтяться", – йдеться у повідомленні.

Ситуація на сході

Сили оборони України активізували контрнаступальні дії на Кремінському напрямку та просуваються убік Сватового на Луганщині. Раніше ЗСУ атакували Новоселівське і просунулися вглиб окупованої території та атакували Куземівку, що за 13 км від Сватового.

.На Луганщині російська армія намагається повернути під свій контроль Білогорівку. Селище виступає для окупантів своєрідним плацдармом. Білогорівка практично зруйнована росіянами, населений пункт постійно обстрілюють, навіть із авіації.

Найгарячішою ділянкою фронту на Донеччині залишається лінія Бахмут-Авдіївка-Вугледар. Військовий експерт Олег Жданов заявив, що битва за Бахмут побила рекорд за тривалістю і жорстокістю боїв.