ЗСУ знищили 5 "шахедів" та ворожий "Орлан-10"

У середу, 9 листопада, після опівночі, росіяни атакували Україну із тимчасово окупованої території Запорізької області ударними БПЛА Shahed-136. Частину з них вдалося збити.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

"П’ять дронів-камікадзе було знищено протиповітряною обороною повітряного командування "Схід", - йдеться у повідомленні.

Також зенітники Повітряних Сил вранці знищили один безпілотник оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

Втрати Росії у війні проти України

Станом на 9 листопада ЗСУ ліквідували близько 77 950 осіб армії РФ. За минулу добу було знищено 780 загарбників.

Вранці, 9 листопада, стало відомо, що на одному з напрямків ведення бойових дій десантники з Донеччини збили російський безпілотник "Орлан-10".

ЗСУ на півдні також знищили два склади боєприпасів росіян.

За даними Пентагону, Росія вже могла втратити половину своїх основних бойових танків і використати більшу частину своєї високоточної зброї у війні, яка стала "великим стратегічним провалом" для Кремля.

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