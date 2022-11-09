ВСУ уничтожили 5 "шахедов" и вражеский "Орлан-10"

В среду, 9 ноября, после полуночи, россияне атаковали Украину с временно оккупированной территории Запорожской области ударными БПЛА Shahed-136. Часть из них удалось сбить.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

"Пять дронов-камикадзе были уничтожены противовоздушной обороной воздушного командования "Восток", — говорится в сообщении.

Также зенитчики Воздушных сил утром уничтожили один беспилотник оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

Потери России в войне против Украины

По состоянию на 9 ноября ВСУ ликвидировали около 77 950 человек армии РФ. За прошедшие сутки было уничтожено 780 захватчиков.

Утром, 9 ноября, стало известно, что в одном из направлений ведения боевых действий десантники из Донетчины сбили российский беспилотник "Орлан-10".

ВСУ на юге также уничтожили два склада боеприпасов россиян.

По данным Пентагона, Россия уже могла потерять половину своих основных боевых танков и использовать большую часть своего высокоточного оружия в войне, ставшей "большим стратегическим провалом" для Кремля.

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