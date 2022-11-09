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Перша дружина Сергія Притули показала, який вигляд має їхній спільний син

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
1496
Час на прочитання
1 хв
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Перша дружина Сергія Притули показала, який вигляд має їхній спільний син

Сергій Притула / Фото: facebook.com/pg/serhiyprytula

Ексдружина шоумена привітала сина Дмитра зі святом.

Перша дружина телеведучого та волонтера Сергія Притули, Юлія Андрійчук, показала рідкісне фото їхнього спільного сина.

Зокрема, ексдружина вітала 14-річного Дмитра з Днем ангела. Юлія разом з привітанням опублікувала знімки, на яких помітно, як підріс їхній з Притулою син.

Син Сергія Притули / © facebook.com/myuslya
Син Сергія Притули / Фото: facebook.com/myuslya

"З Днем ангела, Дмитрику! Хай береже тебе від негараздів твій захисник, хай стелить м'яко від падінь!" – написала Юлія у своєму Facebook.

Перед камерою Дмитро позував разом з сестричкою по маминій лінії.

Син Сергія Притули з сестрою / © facebook.com/myuslya
Син Сергія Притули з сестрою / Фото: facebook.com/myuslya

Зазначимо, з першою дружиною Юлією Притула познайомився 2007 року у Тернополі. Згодом закохані одружилися, а 2008 року у них народився син, якого вони назвали Дмитром.

Другою дружиною ведучого стала Катерина Сопельник, з якою він одружився влітку 2015 року. Від другого шлюбу Притула має двох доньок. Соломія народилася 2017 року, а Стефанія 2021.

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Дата публікації
Перегляди
1496
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