"Путін відтягнув свій кінець": Арестович назвав терміни обвалу фронту

Мобілізація в Росії дозволила окупантам ще на невеликий термін лишитися у Херсоні.

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що окупанти не тікають з Херсона, а готуються до оборони, щоб завдати максимальних втрат ЗСУ, однак їхнім планам не судилося здійснитися. Вже за кілька місяців фронт почне сипатися.

Таку думку він висловив у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

За словами Арестовича, ворогу важливо показати, що українські військові не здатні повернути Херсон під свій контроль, і використовувати це як аргумент для початку переговорів, мовляв, "ось же він, глухий кут".

"Але дулю їм з маком! Все ми візьмемо. Візьмемо повільно і методично, плавно і акуратно. По крапельці, по ковточку вип'ємо все. Херсон – це в основному артилерійський наступ, ми вражаємо цілі там і послаблюємо угруповання до стану, коли вони втратять здатність до опору організованого", – підкреслив він.

На думку радника ОП, тільки завдяки мобілізованим росіянам окупанти поки що лишаються у Херсоні.

"Якби мобілізації не було в Росії, ми б вже давно знесли їх нахр*н з Херсона. Вони наситили бойові порядки, створили оперативну щільність, це збіглося ще з вичерпанням наших широких можливостей до наступу", – зазначив він.

Арестович прогнозує, що через 2-3 місяці через величезні втрати РФ фронт почне сипатися. Після цього Росії потрібно буде проводити нову мобілізацію.

Він додав, що "мобіки" не змінили ситуацію на лінії фронту, а лише дозволили Путіну "відтягнути свій кінець".

Ситуація на Херсонщині

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що армія РФ, можливо, готується залишити тимчасово окупований Херсон, але вони не відступлять просто так. На лівому березі Дніпра готуються нові рубежі оборони.

В Херсонській ОВА повідомляють, що російські окупанти знову готують криваві провокації. Цього разу вони планують обстріляти житлові райони області, аби звинуватити в цьому ЗСУ.

В ОК "Південь" розповіли, що окупанти на території Херсонської області відводять глибше в оборону елітні підрозділи, а на передньому краї залишаються ті, кого не шкода. Також стало відомо, що війська ворога готують провокації – перевдягаються в цивільний одяг і готуються до вуличних боїв проти ЗСУ.

Тим часом у Пентагоні заявили, що знають, що окупанти намагаються посилити свою оборону в районі Херсона. Саме тому США наразі направляють всі свої зусилля, щоб українські військові, які зараз ведуть наступ в районі Херсона, були забезпечені всім необхідним для визволення міста після того, як окупанти почали зводити фортифікації на окупованих територіях.