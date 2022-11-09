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Велика Британія передасть Україні пакет зимового спорядження для ЗСУ

Автор
Оксана РудаОксана Руда
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Велика Британія передасть Україні пакет зимового спорядження для ЗСУ

Риши Сунак / Фото: Associated Press

Очікується, що Британія відправить понад 25 тисяч комплектів одягу для екстремально холодної погоди.

Велика Британія передасть Україні зимове спорядження для Збройних Сил України.

Про це повідомляє пресслужба урядового сайту Великої Британії.

"Ми повинні продовжувати підтримувати український народ у його опорі жорстокості Путіна. Я радий, що передане Британією обмундирування забезпечить теплом і безпекою українських військовослужбовців, які зіткнулися з небезпечною зимою в боротьбі за свою країну", - заявив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

Очікується, що Британія відправить понад 25 тисяч комплектів одягу для екстремально холодної погоди. Також комплекти йдуть на додаток до більше ніж 7 тисяч комплектів звичайного одягу для холодної погоди, які були роздані в рамках операції "Інтерфлекс".

Нагадаємо, раніше Естонія схвалила новий пакет військової допомоги Україні. Так, невдовзі ЗСУ отримають зимову форму, спорядження та амуніцію.

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Дата публікації
Перегляди
443
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