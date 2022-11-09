Великобритания передаст Украине пакет зимнего снаряжения для ВСУ

Ожидается, что Великобритания отправит более 25 тысяч комплектов одежды для экстремально холодной погоды.

Великобритания передаст Украине зимнее снаряжение для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба правительственного сайта Великобритании.

"Мы должны продолжать поддерживать украинский народ в его сопротивлении жестокости Путина. Я рад, что переданное Британией обмундирование обеспечит теплом и безопасностью столкнувшихся с опасной зимой в борьбе за свою страну украинских военнослужащих", — заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Ожидается, что Великобритания отправит более 25 тысяч комплектов одежды для экстремально холодной погоды. Также комплекты идут в дополнение к более чем 7 тысячам комплектов обычной одежды для холодной погоды, которые были розданы в рамках операции "Интерфлекс".

Напомним, ранее Эстония приняла новый пакет военной помощи Украине. Так, вскоре ВСУ получат зимнюю форму, снаряжение и амуницию.

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