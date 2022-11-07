РФ готує криваві провокації на Херсонщині: в ОВА попереджають про небезпеку

Росіяни можуть обстріляти житлові райони області, аби звинуватити в цьому ЗСУ.

Російські окупанти знову готують криваві провокації на Херсонщині. Цього разу вони планують обстріляти житлові райони області, аби звинуватити в цьому ЗСУ.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич з посилання на інформацію розвідки.

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"Найближчими днями є висока ймовірність, що російські окупанти обстріляють житлові райони області, аби звинуватити в цьому ЗСУ. Про це повідомляє Головне Управління розвідки Міноборони", — зазначив Янушевич.

Також росіяни розсилають SMS жителям окупованої Херсонщини про начебто намір ЗСУ здійснити масований артилерійський обстріл цивільної інфраструктури. Людей закликають до так званої "евакуації". Також окупанти попереджають про запровадження комендантської години протягом доби.

Мародерство

Також росіяни, прикриваючись цивільними, протягом трьох діб через Каховську ГЕС перекидають свою техніку та автомобілі з награбованим майном.

В окупованих населених пунктах Херсонщини на правому березі Дніпра окупанти масово займаються мародерством. Зокрема, в Бериславському районі грабують приватні оселі, магазини та склади.

У селищі Любимівка російські військові відбирають практично весь наявний автотранспорт: автобуси, легкові автомобілі, вантажівки. Повністю розграбовані місцеві СТО та автопарки.

Вздовж гирла Дніпра проводиться рекогностування місцевості. Із місцевих рад населених пунктів, розташованих по лінії Дніпра, вивезено всю документацію. В самих приміщеннях облаштовано комендатури окупантів.

В селах Ольгівка та Токарівка окупанти підірвали вишки мобільного зв’язку українських операторів.

Контрнаступ на півдні: яка ситуація на Херсонщині

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти наказали жителям Берислава залишити місто до 10 листопада. Також росіяни знеструмили Берислав. Світла може не бути аж до деокупації.

3 листопада стало відомо, що з будівлі Херсонської ОДА зник російський прапор. Українська сторона попередила, що це може бути провокація РФ і окупанти навмисне зняли свою "ганчірку".

У самому Херсоні окупанти перевдягаються в цивільний одяг і готуються до вуличних боїв.

Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань вважає, що ЗСУ зможуть деокупувати Херсон вже в листопаді.