"Друга армія світу" в Херсоні змародерила дитячий потяг: у Мережі показали відео

Російські окупанти розкрадають український Херсон. Загарбники крадуть у місті унітази, розграбовують готелі та державні органи влади, російські мародери вирішили вкрасти в українців навіть дитячий потяг.

Про це на своєму телеграм-каналі написав херсонський журналіст Костянтин Риженко.

Риженко опублікував відео, як росіяни з награбованим виїжджають з Херсона. Серед вкраденого видно, що окупанти вивозять з українського міста навіть дитячий потяг.

"Як вони це пояснять? Ми евакуювали "паровозік", аби уникнути від погоні малолітніх бандерівців? Бо то культурна спадщина? Що? Як? Цікаво, вони коли його привезуть знімуть сюжет, що в ньому була зброя, наркотики і книга "майн кампф", - поіронізував херсонський журналіст.

Контрнаступ на Херсон і мародерство росіян

Українські захисники продовжують звільняти території України, які російські загарбники окупували ще від лютого 2022 року.

Зараз в українському Херсоні окупанти хочуть створити враження, що вони покидають місто, проте це лише пастка. Водночас росіяни роблять те, що вміють найкраще - красти. Так, нещодавно росіяни пограбували Херсонський художній музей - вони вивезли з нього п'ять фур і два шкільних автобуси унікальних експонатів.

Раніше російські загарбники вкрали з тимчасово окупованого Херсона пам'ятник російському князю Григорію Потьомкіну, а також пам’ятник Федору Ушакову. Масові крадіжки з міста зафіксовано після того, як окупанти оголосили про так звану евакуацію.

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