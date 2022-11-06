Завтра електропостачання обмежать у Києві та семи областях: список

Від 6.00 і до кінця доби будуть введені в дію графіки планових обмежень.

Завтра, 7 листопада, в низці регіонів України обмежать електропостачання для споживачів.

Про це інформує "Укренерго".

Електрику відключатимуть споживачам у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях. В цих регіонах мережа зазнала найбільших пошкоджень. Для стабільної та збалансованої роботи енергосистеми треба скоротити споживання на 30%.

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Від 6.00 і до кінця доби будуть введені в дію графіки планових обмежень. Окрім того, обленерго можуть проводити екстрені обмеження споживання, застосовуючи графіки аварійних відключень.

"Укренерго" пояснює такі заходи тим, щоб уникнути дефіциту та не допустити перенавантаження високовольтної інфраструктури.

Яка різниця між плановими та аварійними відключеннями

Планові та аварійні відключення - заходи стабілізації роботи енергосистеми, які доповнюють один одного.

Рішення щодо введення графіків погодинних відключень в окремих областях діє до того моменту, коли диспетчер того чи іншого обленерго бачить в себе на моніторі різке одночасне збільшення споживання електроенергії.

Для того, щоб вберегти електромережі від додаткових аварій, диспетчер застосовує екстрені заходи, тобто графіків аварійних відключень (ГАВ) на території області.

Коли надмірне споживання та перенавантаження мереж минає, замість ГАВ продовжують діяти графіки погодинних відключень (ГПВ). Саме з цієї причини електроенергія може зникати не в ті години, які заявлені енергетиками, а відключення тривати довше, ніж заявлено.

Раніше повідомлялося, що у Києві завтра - аварійні відключення електрики, графіки можуть не діяти. Крім того стало відомо, що відключення світла в Київській області 7 листопада будуть довші, ніж зазвичай.

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