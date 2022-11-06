Категория
Деньги
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Завтра электроснабжение ограничат в Киеве и семи областях: список

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
912
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Завтра электроснабжение ограничат в Киеве и семи областях: список

С 6.00 до конца суток будут введены в действие графики плановых ограничений.

Завтра, 7 ноября, в ряде регионов Украины ограничат электроснабжение потребителей.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

Электричество будет отключено потребителям в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях. В этих регионах сеть получила наибольшие повреждения. Для стабильной и сбалансированной работы энергосистемы необходимо сократить потребление на 30%.

С 6.00 до конца суток будут введены в действие графики плановых ограничений. Кроме того, облэнерго могут проводить экстренные ограничения потребления, применяя графики аварийных отключений.

"Укрэнерго" объясняет такие меры, чтобы избежать дефицита и не допустить перегрузки высоковольтной инфраструктуры.

Какая разница между плановыми и аварийными отключениями

Плановые и аварийные отключения – меры стабилизации работы энергосистемы, дополняющие друг друга.

Решение о введении графиков почасовых отключений в отдельных областях действует до того момента, когда диспетчер того или иного облэнерго видит у себя на мониторе резкое одновременное увеличение потребления электроэнергии.

Для того чтобы уберечь электросети от дополнительных аварий, диспетчер применяет экстренные меры, то есть графики аварийных отключений (ГАО) на территории области.

Когда чрезмерное потребление и перегрузка сетей проходит, вместо ГАО продолжают действовать графики почасовых отключений (ГПО). Именно по этой причине электроэнергия может исчезать не в те часы, которые заявлены энергетиками, а отключение длится дольше заявленного.

Ранее сообщалось, что в Киеве завтра – аварийные отключения электричества, графики могут не действовать. Кроме того стало известно, что отключения света в Киевской области 7 ноября будут длиннее обычного.

Читайте также:

Почему у меня света нет, а у соседа есть – все об отключении электроэнергии

Почему у меня света нет, а у соседа есть – все об отключении электроэнергии

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
912
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация