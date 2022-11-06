Завтра электроснабжение ограничат в Киеве и семи областях: список

С 6.00 до конца суток будут введены в действие графики плановых ограничений.

Завтра, 7 ноября, в ряде регионов Украины ограничат электроснабжение потребителей.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

Электричество будет отключено потребителям в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях. В этих регионах сеть получила наибольшие повреждения. Для стабильной и сбалансированной работы энергосистемы необходимо сократить потребление на 30%.

С 6.00 до конца суток будут введены в действие графики плановых ограничений. Кроме того, облэнерго могут проводить экстренные ограничения потребления, применяя графики аварийных отключений.

"Укрэнерго" объясняет такие меры, чтобы избежать дефицита и не допустить перегрузки высоковольтной инфраструктуры.

Какая разница между плановыми и аварийными отключениями

Плановые и аварийные отключения – меры стабилизации работы энергосистемы, дополняющие друг друга.

Решение о введении графиков почасовых отключений в отдельных областях действует до того момента, когда диспетчер того или иного облэнерго видит у себя на мониторе резкое одновременное увеличение потребления электроэнергии.

Для того чтобы уберечь электросети от дополнительных аварий, диспетчер применяет экстренные меры, то есть графики аварийных отключений (ГАО) на территории области.

Когда чрезмерное потребление и перегрузка сетей проходит, вместо ГАО продолжают действовать графики почасовых отключений (ГПО). Именно по этой причине электроэнергия может исчезать не в те часы, которые заявлены энергетиками, а отключение длится дольше заявленного.

Ранее сообщалось, что в Киеве завтра – аварийные отключения электричества, графики могут не действовать. Кроме того стало известно, что отключения света в Киевской области 7 ноября будут длиннее обычного.

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