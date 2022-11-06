Россияне обесточили Берислав на Херсонщине: света может не быть вплоть до деоккупации

Также оккупанты заминировали в Бериславе водонапорные скважины и взорвали высоковольтные линии, идущие на Херсон.
В оккупированном Бериславе россияне взорвали высоковольтные линии электропередач, в результате чего разрушены около полутора километров опор и линий.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.
По его словам, повреждения достаточно масштабны, поэтому город остался без электропитания.
"Оперативно починить поломки невозможно — не хватает специалистов, оборудование и российские захватчики не дадут этого сделать", — отметил Янушевич.
Глава ОВА предположил, что в Бериславе не будет света до полной деоккупации города.
Кроме этого, российские террористы заменяли в Бериславе водонапорные скважины. Всего в городе их 14. Сколько из них заминировано – информация уточняется.
Также стало известно, что оккупанты взорвали и высоковольтные линии, идущие на Херсон. Поэтому в областном центре и ряде других населенных пунктов начались проблемы с электроснабжением.
"Такие действия российской армии – это целенаправленный террор против мирного населения Херсонщины. Чувствуя неизбежность своего поражения, россияне уничтожают все, чтобы наши люди были вынуждены выживать в бесчеловечных условиях", – подытожил Янушевич.
Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты приказали жителям Берислава покинуть город до 10 ноября.
Оккупанты "шантажируют" местных электричеством
Так, россияне в Херсонской области отключают свет и воду, заставляя людей к эвакуации. Кроме того, россияне пугают ракетными ударами со стороны Вооруженных Сил Украины.
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