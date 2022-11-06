Оккупанты приказали жителям Берислава покинуть город — Генштаб ВСУ

Также оккупанты уничтожают частные суда и катера на причалах.
На оккупированной части Херсона россияне уничтожают или забирают себе частные катера на побережьях Днепра. Очевидно, оккупанты боятся, что этими пласредствами могут воспользоваться ВСУ в случае форсирования реки.
Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 6 октября.
Двигатели и другое имущество из плавсредств оккупанты присваивают себе.
После затопления гражданских судов часть горючего попала в дельту реки и непосредственно угрожает экосистеме Национального природного парка "Нижнеднепровский".
Кроме того, россияне продолжают меры насильственной "эвакуации" населения с временно захваченных территорий Херсона. В Бериславе местным жителям приказали выехать до 10 ноября.
Оккупанты запугивают местных и распространяют ложь, что Силы обороны Украины хотят разрушить дамбу Каховской ГЭС.
Контрнаступление в Херсонской области
Напомним, что украинские защитники деоккупировали уже более 90 населенных пунктов в Херсонской области.
Ранее член комитета ВР по национальной безопасности, обороне и разведке Сергей Рахманин заявил, что россияне не покидают правый берег Херсона. Они перевозят туда только деньги, награбленные, и администрации.
1 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что РФ переместила оккупационную "администрацию" из Херсона в Скадовск.
3 ноября стало известно, что из здания Херсонской ОГА исчез российский флаг. Украинская сторона предупредила, что это может быть провокация РФ и оккупанты умышленно сняли свою "тряпку".
Также стало известно, что захватчики на Херсонщине переодеваются в гражданскую одежду, чтобы проводить провокации и терроризировать местное население.
Военный эксперт Олег Жданов проанализировал, куда будут наступать ВСУ после освобождения Херсона.