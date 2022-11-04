Три варианта действий: куда будут наступать ВСУ после освобождения Херсона

Среди вариантов Жданова есть даже наступление на Крым.

Военный эксперт Олег Жданов проанализировал, что будет после освобождения Херсона от российских оккупантов и какую именно территорию ВСУ будут освобождать дальше – Донбасс или Крым.

Об этом он рассказал на своем ютуб-канале.

По его мнению, украинские защитники после деоккупации Херсона будут иметь три варианта действий. Если ВСУ освободят Херсон и очистят от врага правый берег, то могут:

форсировать левый берег Днепра и идти наступлением на Запорожское направление ;

и идти наступлением на ; перебросить войска на Донецкое и Луганское направление;

и направление; развивать наступление на Крым

"Все три варианта приемлемые, но какой из них будет основным, выберет Генштаб. Это определит характер боевых действий. Нужно накапливать резервы для контрнаступления. Западные источники информации "в один голос" говорят, что ВСУ до Нового года получат "значительные успехи" на линии фронта", – сказал Жданов.

Ранее Олег Жданов заявлял, что ВСУ будут освобождать Херсон без лобовых атак.

Контрнаступление в Херсонской области

Напомним, что украинские защитники деоккупировали уже более 90 населенных пунктов в Херсонской области.

Ранее член комитета ВР по национальной безопасности, обороне и разведке Сергей Рахманин заявил, что россияне не покидают правый берег Херсона. Они перевозят туда только деньги, награбленные, и администрации.

1 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что РФ переместила оккупационную "администрацию" из Херсона в Скадовск.

3 ноября стало известно, что из здания Херсонской ОГА исчез российский флаг. Украинская сторона предупредила, что это может быть провокация РФ и оккупанты умышленно сняли свою "тряпку".

Также стало известно, что захватчики на Херсонщине переодеваются в гражданскую одежду, чтобы терроризировать местное население.