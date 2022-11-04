В Польше объяснили ускоренное строительство стены на границе с Калининградом

Решения о строительстве принимали министерства обороны и внутренних дел

Польша пока не ощущала миграционного давления за стороны Калининградской области России, но спрогнозировать действия Кремля очень тяжело, поэтому Варшава пытается действовать на опережение и строит стену на границе.

Об этом заявил заместитель главы МВД Польши Блажей Побожий в эфире радио Olsztyn.

Он отметил, что решение действовать на опережение было принято совместно министерствами обороны и внутренних дел.

Побожий сказал, что пока пограничники не замечают незаконную миграционную активность на границе с Россией.

"Но лучше подготовиться к вариантам, которые даже сейчас выглядят абсолютно невозможными и нереальными, чтобы потом это не случилось врасплох", — отметил он.

Побожий подчеркнул, что Польша вынуждена готовиться даже к нереальным, на первый взгляд, вариантам, потому что российское руководство уже не раз демонстрировало, что оно действует нерационально.

Чиновник заявил, что рейсы из стран Ближнего Востока или Африки в Калининград, которых в последнее время стало много, заставили руководство Польши действовать более решительно.

Отметим, что временное заграждение на границе с Калининградской областью РФ будет иметь три ряда колючей проволоки, будет 2,5 метра в высоту и три метра в ширину.

Напомним, ранее сообщалось, что в Польше начали строительство защитного забора на границе с Россией.

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