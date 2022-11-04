В Польше объяснили ускоренное строительство стены на границе с Калининградом

Решения о строительстве принимали министерства обороны и внутренних дел
Польша пока не ощущала миграционного давления за стороны Калининградской области России, но спрогнозировать действия Кремля очень тяжело, поэтому Варшава пытается действовать на опережение и строит стену на границе.
Об этом заявил заместитель главы МВД Польши Блажей Побожий в эфире радио Olsztyn.
Он отметил, что решение действовать на опережение было принято совместно министерствами обороны и внутренних дел.
Побожий сказал, что пока пограничники не замечают незаконную миграционную активность на границе с Россией.
"Но лучше подготовиться к вариантам, которые даже сейчас выглядят абсолютно невозможными и нереальными, чтобы потом это не случилось врасплох", — отметил он.
Побожий подчеркнул, что Польша вынуждена готовиться даже к нереальным, на первый взгляд, вариантам, потому что российское руководство уже не раз демонстрировало, что оно действует нерационально.
Чиновник заявил, что рейсы из стран Ближнего Востока или Африки в Калининград, которых в последнее время стало много, заставили руководство Польши действовать более решительно.
Отметим, что временное заграждение на границе с Калининградской областью РФ будет иметь три ряда колючей проволоки, будет 2,5 метра в высоту и три метра в ширину.
Напомним, ранее сообщалось, что в Польше начали строительство защитного забора на границе с Россией.
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