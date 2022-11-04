Жданов объяснил, кто больше теряет людей на фронте – РФ или Украина

Жданов заверил, что Украина бережет людей и ведет оборонительные бои, "поэтому наши потери в разы меньше".

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что потери на фронте Вооруженных сил Украины намного меньше, чем у российских оккупантов и объяснил, с чем это связано.

Жданов заверил, что Генштаб ВСУ не скрывает наши потери, но и не афиширует их.

"Сейчас мы начинаем пользоваться дистанционными огненными средствами. Россияне наполняют свои подразделения мобилизованными и за счет мобилизованных несут такие потери. Также у нас есть возможность на глубину до 70 км "выжигать" все их резервы. Как только мы получаем развединформацию, туда летят или высокоточные боеприпасы артиллерии на 75 км, или прилетает HIMARS, "Ураган" или "Смерч", — говорит эксперт.

Он обращает внимание, что оккупанты терпят значительные потери не только в живой силе, но и в технике. Например, за минувшие сутки – 20 танков и 22 бронемашины.

"Это все за счет того, что россияне увеличили плотность войск. Чем больше плотность, тем больше потери. Мы не идем в лобовые атаки и не несем потери. Мы бережем людей и ведем оборонные бои. Для того, чтобы вести наступление, у нас есть малочисленные, специально обученные группы. Поэтому наши потери в разы меньше", – заверил Жданов.

Напомним, летом в Минобороны объяснили, что потери Украины в войне являются государственной тайной, поэтому количество погибших не разглашается. В конце августа главнокомандующий ВСУ Залужный заявил, что на войне с российскими оккупантами погибли около 9 тысяч украинских защитников.

В свою очередь, украинские воины с начала полномасштабного вторжения РФ по состоянию на 3 ноября уничтожили 74 тысячи российских захватчиков.

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