Росіяни знеструмили Берислав на Херсонщині: світла може не бути аж до деокупації

Також окупанти замінували в Бериславі водонапірні свердловини і підірвали високовольтні лінії, які йдуть на Херсон.

В окупованому Бериславі росіяни підірвали високовольтні лінії електропередач, внаслідок чого зруйновано близько півтора кілометра опор та ліній.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

За його словами, пошкодження досить масштабні, тому місто залишилося без електроживлення.

"Оперативно полагодити поломки неможливо - бракує фахівців, обладнання та й російські загарбники не дадуть цього зробити", – зазначив Янушевич.

Голова ОВА припустив, що у Бериславі не буде світла до повної деокупації міста.

Крім цього, російські терористи замінували в Бериславі водонапірні свердловини. Всього у місті їх 14. Скільки з них заміновано – інформація уточнюється.

Також стало відомо, що окупанти підірвали й високовольтні лінії, які йдуть на Херсон. Тому в обласному центрі та низці інших населених пунктів почалися проблеми із електропостачанням.

"Такі дії російської армії – це цілеспрямований терор проти мирного населення Херсонщини. Відчуваючи неминучість своєї поразки, росіяни нищать все, аби наші люди були змушені виживати в нелюдських умовах", – підсумував Янушевич.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти наказали жителям Берислава залишити місто до 10 листопада.

Окупанти "шантажують" місцевих електрикою

Так, росіяни на Херсонщині відключають світло та воду, змушуючи людей до “евакуації”. Крім того, росіяни лякають ракетними ударами з боку Збройних сил України.

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