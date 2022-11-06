В Угорщині відповіли Путіну, чи є в них територіальні претензії до України

МЗС Угорщини відреагувало на заяви російського диктатора Путіна про те, що в Угорщини, Польщі та Румунію можуть бути свої територіальні претензії до України. Там наголосили, що така риторика Кремля лише поглиблює військовий конфлікт.

Про це пише угорське видання index.hu.

"Ми не вважаємо правильними заяви, що поглиблюють військовий конфлікт. Замість подібних заяв необхідне негайне припинення вогню і мирні переговори", - заявили в МЗС у відповідь на заяву Путіна.

Заяви Путіна про "територіальні претензії" Польщі, Румунії та Угорщини до України і реакція цих країн

Російський диктатор Володимир Путін напередодні заявив, що нібито "Угорщина, Румунія та Польща" мають свої територіальні претензії до України і "українцям варто про це задуматись".

У Польщі засудили заяви диктатора, наголосивши, що Путін навмисно поширює фейки, які сам же і вигадав.

У Румунії також засудили заявили Путіна, наголосивши, що ця країна підтримує територіальну цілісність України в межах міжнародно визнаних кордонів.

"МЗС наголошує, що загарбницька війна, розпочата Росією 24 лютого, є серйозним і брутальним порушенням принципів міжнародного права, у тому числі суверенітету та територіальної цілісності України", - повідомили в румунському МЗС.

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