Італія заборонила мігрантам-чоловікам висаджуватися в країні

Рятувальний корабель з мігрантами на борту відмовляється покинути італійський порт після того, як влада не дозволила 35 чоловікам висадитися.

Новий ультраправий уряд Італії змінив політику щодо мігрантів, які прибувають до країни на човнах Середземним морем.

Про це пише ВВС.

Тож судно Humanity 1, що ходить під німецьким прапором з 35 мігрантами-чоловіками на борту, повноцінного доступу до країни не матиме.

Борт протягом двох тижнів запитував доступ до італійського порту, однак висадитися дозволили лише жінкам, неповнолітнім дітям, а також обмеженим у дієздатності чоловікам. Загалом було дозволено покинути судно Humanity 144 особам.

Нова пані прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні пообіцяла розібратися з проблемою мігрантів, які прямують через Середземне море з Північної Африки.

Міністр внутрішніх справ Італії Маттео П'янтедозі заявив, що ті, хто не "кваліфікується" як вразливі, повинні будуть покинути італійські води, і про них повинна піклуватися держава, під прапором якої ходить судно.

Благодійна організація SOS Humanity, якій належить судно, заявила, що мігранти у відчаї. За словами її представників, перешкоджання висадці людей, які потребують допомоги, "суперечить міжнародному праву".

Зазначається також, що три інші кораблі, на борту яких перебуває близько 900 осіб, також попросили доступ до італійського порту, але наразі їм не дозволили навіть пришвартуватися.

Нова прем'єрка Італії: що про неї відомо

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні виступає за продовження військової допомоги Україні у боротьбі проти РФ.

Раніше Джорджія Мелоні запевняла, що Україна може розраховувати на підтримку нового італійського уряду.

Варто зазначити, коаліція Мелоні складається з партій, де чимало прихильників Путіна.

Щодо мігрантів уряд Італії змінює свою політику.

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