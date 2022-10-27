Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Лише допомогаючи Україні зброєю можна досягти миру – прем'єрка Італії

Дата публікації
Перегляди
291
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Лише допомогаючи Україні зброєю можна досягти миру – прем'єрка Італії

Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

Мелоні наголосила, що мир не досягається капітуляцією, тому потрібно підтримувати Україну.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні виступає за продовження військової допомоги Україні у боротьбі проти РФ.

Про це інформує "Європейська правда".

Мелоні наголосила, що допомога Києву у військовому плані – єдиний спосіб сприяти мирній угоді між Росією та Україною.

"Споконвіку єдиним способом сприяти переговорам у конфліктах є встановлення рівноваги. Якщо ви не хочете сказати мені, що мир досягається капітуляцією, то мир досягається тим, що ми продовжуємо підтримувати Україну, дозволяючи їй захищати себе", – сказала вона.

Прем'єрка зазначила, що експорт Італії до Росії становить близько 1%, а з рештою країн Заходу – біля 80%.

"Своїми рішенням щодо України ми вирішуємо долю Італії", – зазначила Мелоні.

За її словами, зброя, яку Італія постачає Україні, не є вирішальною для результату війни, але важлива для підтримки Італією свого міжнародного авторитету.

Нагадаємо, що  Джорджіа Мелоні у суботу, 22 жовтня, офіційно склала присягу як глава італійського уряду і стала першою жінкою, яка обійняла цю посаду.

Раніше вона запевняла, що Україна може розраховувати на підтримку нового італійського уряду.

Варто зазначити, коаліція Мелоні складається з партій, де чимало прихильників Путіна. Наприклад, Сильвіо Берлусконі, який нещодавно отримав від Путіна у подарунок 20 пляшок горілки, що спричинило скандал. 

Рим – на боці України: Путіну не вийде шантажувати Італію

Рим – на боці України: Путіну не вийде шантажувати Італію

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація