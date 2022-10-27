Лише допомогаючи Україні зброєю можна досягти миру – прем'єрка Італії

Мелоні наголосила, що мир не досягається капітуляцією, тому потрібно підтримувати Україну.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні виступає за продовження військової допомоги Україні у боротьбі проти РФ.

Про це інформує "Європейська правда".

Мелоні наголосила, що допомога Києву у військовому плані – єдиний спосіб сприяти мирній угоді між Росією та Україною.

"Споконвіку єдиним способом сприяти переговорам у конфліктах є встановлення рівноваги. Якщо ви не хочете сказати мені, що мир досягається капітуляцією, то мир досягається тим, що ми продовжуємо підтримувати Україну, дозволяючи їй захищати себе", – сказала вона.

Прем'єрка зазначила, що експорт Італії до Росії становить близько 1%, а з рештою країн Заходу – біля 80%.

"Своїми рішенням щодо України ми вирішуємо долю Італії", – зазначила Мелоні.

За її словами, зброя, яку Італія постачає Україні, не є вирішальною для результату війни, але важлива для підтримки Італією свого міжнародного авторитету.

Нагадаємо, що Джорджіа Мелоні у суботу, 22 жовтня, офіційно склала присягу як глава італійського уряду і стала першою жінкою, яка обійняла цю посаду.

Раніше вона запевняла, що Україна може розраховувати на підтримку нового італійського уряду.

Варто зазначити, коаліція Мелоні складається з партій, де чимало прихильників Путіна. Наприклад, Сильвіо Берлусконі, який нещодавно отримав від Путіна у подарунок 20 пляшок горілки, що спричинило скандал.