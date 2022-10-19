Путін та Берлусконі обмінялися випивкою та “милими листами”

Лідер партії "Вперед, Італіє" Сільвіо Берлусконі на закритій зустрічі з парламентською фракцією своєї партії “Вперед, Італіє” розповів про відновлення своїх стосунків з президентом РФ Володимиром Путіним.

Аудіозапис розповіді Берлусконі опубліковано в італійських медіа, повідомляє Politico.

Під час розмови з однопартійцями у парламенті одіозний італійський політик, зокрема, зауважив, що його непокоять відносини Італії з Росією, оскільки, як він стверджує, "міністри заявили, що ми вже воюємо з Росією, бо постачаємо зброю Україні".

У цьому контексті Берлісконі зазначив, що "трохи відновив стосунки з Путіним".

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"На мій день народження він надіслав мені 20 пляшок горілки та дуже милий лист. Я відповів пляшками ламбруско [італійського вина] і таким же милим листом", – каже колишній прем’єр-міністр Італії на аудіозаписі.

Згодом Берлусконі заперечив, що відновив відносини з Путіним, запевняючи, що розповів у парламенті "стару історію про епізод багаторічної давності".

Партія Берлусконі “Вперед, Італіє” входить до парламентської коаліції, яка сформувала уряд.

Лідерка коаліції Джорджія Мелоні намагається дистанціюватися від Росії, називаючи вторгнення в Україну "неприйнятним великомасштабним актом війни путінської Росії" та виступає за військову допомогу Україні.

Нагадаємо, раніше Сільвіо Берлусконі заявив, що готовий разом із колишньою канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель стати посередником у переговорах із диктатором РФ Володимиром Путіним щодо війни в Україні.

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