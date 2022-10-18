Італія надасть Україні новий пакет військової допомоги - Резніков

Про деталі пакету міністр не повідомив.

Міністр оборони Олексій Резніков подякував італійському уряду Італії за надання Україні нового пакету військової допомоги.

Про це очільник Міноборони повідомив у своєму Тwitter.

Міністр наголосив, що "високо цінує" підтримку Італії. Втім, деталей пакету Резніков не повідомив.

"Ми дуже вдячні уряду Італії та міністру оборони Лоренцо Ґуеріні за надання нового пакету військової допомоги України, який допоможе нам значно підвищити нашу обороноздатність проти російської агресі", - написав український мініср оборони.

Військова допомога Україні

На тлі російських масованих ракетних атак РФ по Україні відбулася зустріч у форматі "Рамштайн". Під час заходу союзники пообіцяли посилити українську ППО. Зокрема, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна отримає більше систем ППО від союзників, а також засоби для боротьби з дронами.

Про допомогу заявили чимало країн світу. Як Захід допоможе захищати Україну від ракетних атак та навали іранських дронів - у матеріалі ТСН.ua: Додаткові системи ППО і засоби боротьби з безпілотниками: що Україна отримає від союзників.

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