У Нігерії загинуло понад 600 людей внаслідок масштабної повені

У Нігерії через масштабні повені, спричинені сезонними зливами, загинуло щонайменше 603 людини, понад 1,3 млн людей були вимушені покинути свої домівки.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на міністерство з гуманітарних питань.

Повені затопили понад 108 тис. гектарів сільськогосподарських угідь і пошкодили 82 053 тис. будинків.

Метеорологічне агентство Нігерії повідомило, що з 36 штатів країни – 32 постраждають від повені, яка може посилитися найближчим часом. У зв'язку з цим уряд попросив регіональну владу евакуювати населення та надати необхідну допомогу – намети, воду та медичні засоби.

Штати Нігерії, зокрема Анамбра, Дельта, Кросс-Рівер, Ріверс і Байєлса перебувають під загрозою повені.

Минулого тижня уряд Нігерії підтвердив, що у штаті Анамбра потонули близько 75 людей – їхній човен перекинувся, коли люди намагалися врятуватися від паводку.

Ураган Ієн в США

На початку жовтня на американський штат Флорида обрушився ураган Ієн – один із найнебезпечніших штормів за останні роки.

Внаслідок шторму у США загинули щонайменше 27 людей.

Через негоду понад 2 млн людей залишилися без світла.

Телеканал Fox News зазначив, що ураган Ієн можна порівняти з найсильнішим штормом, що коли-небудь вирував на західному узбережжі Флориди. Швидкість поривів вітру аналогічна тій, яка була зафіксована під час урагану Чарлі 2004 року.

Біля будинку у місті Форт-Майєрс (штат Флорида) помітили акулу, що плавала у потоці води. Це сталося після того, як на штат обрушився ураган Ієн.

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