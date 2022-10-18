Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Италия предоставит Украине новый пакет военной помощи — Резников

Дата публикации
Просмотры
1136
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Италия предоставит Украине новый пакет военной помощи — Резников

Фото: Министерство обороны Украины

О деталях пакета министр не сообщил.

Министр обороны Алексей Резников поблагодарил итальянское правительство Италии за предоставление Украине нового пакета военной помощи.

Об этом глава Минобороны сообщил в своем Twitter.

Министр подчеркнул, что "высоко ценит" поддержку Италии. Впрочем, детали пакета Резников не сообщил.

"Мы очень благодарны правительству Италии и министру обороны Лоренцо Гуэрини за предоставление нового пакета военной помощи Украины, который поможет нам значительно повысить нашу обороноспособность против российской агрессы", – написал украинский министр обороны.

Военная помощь Украине

На фоне российских массированных ракетных атак РФ по Украине прошла встреча в формате "Рамштайн". В ходе мероприятия союзники пообещали усилить украинскую ПВО. В частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил , что Украина получит больше систем ПВО от союзников, а также средства для борьбы с дронами.

О помощи заявили многие страны мира. Как Запад поможет защищать Украину от ракетных атак и нашествия иранских дронов — в материале ТСН.ua: Дополнительные системы ПВО и средства борьбы с беспилотниками: что Украина получит от союзников.

Читайте также:

Обстрел регионов за 17 октября: рашисты продолжают стрелять по критической инфраструктуре

Обстрел регионов за 17 октября: рашисты продолжают стрелять по критической инфраструктуре

Похожие темы:

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
1136
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация