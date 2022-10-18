Италия предоставит Украине новый пакет военной помощи — Резников

О деталях пакета министр не сообщил.
Министр обороны Алексей Резников поблагодарил итальянское правительство Италии за предоставление Украине нового пакета военной помощи.
Об этом глава Минобороны сообщил в своем Twitter.
Министр подчеркнул, что "высоко ценит" поддержку Италии. Впрочем, детали пакета Резников не сообщил.
"Мы очень благодарны правительству Италии и министру обороны Лоренцо Гуэрини за предоставление нового пакета военной помощи Украины, который поможет нам значительно повысить нашу обороноспособность против российской агрессы", – написал украинский министр обороны.
Военная помощь Украине
На фоне российских массированных ракетных атак РФ по Украине прошла встреча в формате "Рамштайн". В ходе мероприятия союзники пообещали усилить украинскую ПВО. В частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил , что Украина получит больше систем ПВО от союзников, а также средства для борьбы с дронами.
О помощи заявили многие страны мира. Как Запад поможет защищать Украину от ракетных атак и нашествия иранских дронов — в материале ТСН.ua: Дополнительные системы ПВО и средства борьбы с беспилотниками: что Украина получит от союзников.
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