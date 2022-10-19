Путин и Берлускони обменялись выпивкой и "милыми письмами"

Лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони на закрытой встрече с парламентской фракцией своей партии "Вперед, Италия" рассказал о возобновлении своих отношений с президентом РФ Владимиром Путиным.

Аудиозапись рассказа Берлускони опубликована в итальянских медиа, сообщает Politico.

Во время разговора с однопартийцами в парламенте одиозный итальянский политик, в частности, отметил, что его беспокоят отношения Италии с Россией, поскольку, как он утверждает, "министры заявили, что мы уже воюем с Россией, потому что поставляем оружие Украине".

В этом контексте Берлискони отметил, что "несколько возобновил отношения с Путиным".

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"На мой день рождения он направил мне 20 бутылок водки и очень милое письмо. Я ответил бутылками ламбруско [итальянского вина] и таким же милым письмом", – говорит бывший премьер-министр Италии на аудиозаписи.

Впоследствии Берлускони отрицал, что возобновил отношения с Путиным, уверяя, что рассказал в парламенте "старую историю об эпизоде многолетней давности".

Партия Берлускони "Вперед, Италия" входит в парламентскую коалицию, сформировавшую правительство.

Лидер коалиции Джорджия Мелони пытается дистанцироваться от России, называя вторжение в Украину "неприемлемым крупномасштабным актом войны путинской России" и выступает за военную помощь Украине.

Напомним, ранее Сильвио Берлускони заявил, что готов вместе с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель стать посредником в переговорах с диктатором РФ Владимиром Путиным по поводу войны в Украине.

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