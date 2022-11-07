З'їв 40 курей за 40 днів: американець влаштував дивний челендж

У США житель Філадельфії Олександр Томінський наважився на челендж - з’їсти 40 курей за 40 днів.

Про це написали у Nytimes.

За словами Олександра, своїм вчинком він хотів долучитися до проблем світу.

"Багато хто у світі наразі відчуває біль, тому я повинен був зробити щось, що змусить інших посміхнутися та відволіктися", - сказав Томінський.

20th consecutive day eating an entire rotisserie chicken #chicken pic.twitter.com/wecrahJyyt — smooth recess (@AlexiconTom) October 17, 2022

Як пише видання, Олександр Томінський народився в Род-Айленді та переїхав до Філадельфії 2014 року. Він не має особистого бренду чи каналу, який мусить піарити. За його словами, він не програв жодного парі і не збирався заробляти гроші. Натомість його "курячий" челендж почався зі щирого та майже екзистенціального відчуття мети - допомогти людям відволіктися від проблем.

40 consecutive days eating an entire rotisserie chicken #chicken pic.twitter.com/a4AoNWDLTa — smooth recess (@AlexiconTom) November 6, 2022

Впродовж 40-денного челенджу Олександр їв зазвичай одну курку на день. За 40 днів він схуд приблизно на 16 фунтів (7,2 кг).

"Це лише невелика незручність і жертва заради радості, яку це, здається, приносить людям", - підбадьорював він себе у процесі.

Томінський сказав, що челендж був вартим того, тому що стрес для організму від з’їдання 40 курей "був малим порівняно зі стресом, з яким стикається світ щодня".

"Це звучатиме дивно, але якби я з якоїсь дурної причини помер від цього, я б погодився з такою жертвою", - сказав він.

Нагадаємо, здоровий кишківник пов’язаний зі здоровою імунною системою, тож додавання до раціону харчових волокон добре підтримає імунітет.

Читайте також: