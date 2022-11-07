Съел 40 кур за 40 дней: американец устроил странный челлендж

Теперь мужчина восстанавливает силы.
В США житель Филадельфии Александр Томинский отважился на челлендж — съесть 40 кур за 40 дней.
Об этом написали в Nytimes.
По словам Александра, своим поступком он хотел приобщиться к проблемам мира.
"Многие в мире чувствуют боль, поэтому я должен был сделать что-то, что заставит других улыбнуться и отвлечься", — сказал Томинский.
20th consecutive day eating entire rotisserie chicken #chicken pic.twitter.com/wecrahJyyt— smooth recess (@AlexiconTom) October 17, 2022
Александр Томинский родился в Род-Айленде и переехал в Филадельфию в 2014 году. У него нет личного бренда или канала, который должен пиарить. По его словам, он не проиграл ни одной паре и не собирался зарабатывать деньги. Его "куриный" челлендж начался с искреннего и почти экзистенциального цели — помочь людям отвлечься от проблем.
40 consecutive days eating entire rotisserie chicken #chicken pic.twitter.com/a4AoNWDLTa— smooth recess (@AlexiconTom) November 6, 2022
В течение 40-дневного челленджа Александр ел обычно одну курицу в день. За 40 дней он похудел примерно на 16 фунтов (7,2 кг).
"Это лишь небольшое неудобство и жертва ради радости, которую это, кажется, доставляет людям", — подбадривал он себя в процессе.
Томинский сказал, что челлендж стоил того, потому что стресс для организма от съедания 40 кур "был малым по сравнению со стрессом, с которым сталкивается мир каждый день".
"Это будет звучать странно, но если бы я по какой-то дурацкой причине умер от этого, я бы согласился с такой жертвой", — сказал он.
Напомним, здоровый кишечник связан со здоровой иммунной системой, поэтому добавление в рацион пищевых волокон хорошо поддержит иммунитет.
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