Съел 40 кур за 40 дней: американец устроил странный челлендж

В США житель Филадельфии Александр Томинский отважился на челлендж — съесть 40 кур за 40 дней.

Об этом написали в Nytimes.

По словам Александра, своим поступком он хотел приобщиться к проблемам мира.

"Многие в мире чувствуют боль, поэтому я должен был сделать что-то, что заставит других улыбнуться и отвлечься", — сказал Томинский.

20th consecutive day eating entire rotisserie chicken #chicken pic.twitter.com/wecrahJyyt — smooth recess (@AlexiconTom) October 17, 2022

Александр Томинский родился в Род-Айленде и переехал в Филадельфию в 2014 году. У него нет личного бренда или канала, который должен пиарить. По его словам, он не проиграл ни одной паре и не собирался зарабатывать деньги. Его "куриный" челлендж начался с искреннего и почти экзистенциального цели — помочь людям отвлечься от проблем.

40 consecutive days eating entire rotisserie chicken #chicken pic.twitter.com/a4AoNWDLTa — smooth recess (@AlexiconTom) November 6, 2022

В течение 40-дневного челленджа Александр ел обычно одну курицу в день. За 40 дней он похудел примерно на 16 фунтов (7,2 кг).

"Это лишь небольшое неудобство и жертва ради радости, которую это, кажется, доставляет людям", — подбадривал он себя в процессе.

Томинский сказал, что челлендж стоил того, потому что стресс для организма от съедания 40 кур "был малым по сравнению со стрессом, с которым сталкивается мир каждый день".

"Это будет звучать странно, но если бы я по какой-то дурацкой причине умер от этого, я бы согласился с такой жертвой", — сказал он.

Напомним, здоровый кишечник связан со здоровой иммунной системой, поэтому добавление в рацион пищевых волокон хорошо поддержит иммунитет.

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