Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Есть план Б": в "Укрзализныце" сообщили, как будут ездить поезда в случае блекаута

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
336
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Есть план Б": в "Укрзализныце" сообщили, как будут ездить поезда в случае блекаута

Фото: УНИАН

Россияне обстреливают энергетическую инфраструктуру Украины.

"Укрзализныця" может перейти к использованию дизельных локомотивов при новых массированных российских обстрелах на объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Об этом сообщил глава правления "УЗ" Александр Камышин в своем Twitter.

"Когда россияне обстреливают нашу энергетическую инфраструктуру, мы переходим на дизельные локомотивы и продолжаем бежать. У нас всегда есть план Б", — написал чиновник.

Что с железной дорогой в Украине во время обстрелов РФ

17 октября, несмотря на атаки РФ, все поезда "Укрзализныци" отправились из Киева по графику. Кроме того, пассажиры, опоздавшие на поезда из-за воздушной тревоги, могли сесть на следующий поезд того же направления.

31 октября в "Укрзализныце" сообщали, что российские обстрелы повредили железнодорожную питающую сеть. Тогда были выведены в работу тепловозы.

Кроме того, 6 ноября оккупанты РФ мощно обстреляли Сумщину и из-за поврежденной российскими обстрелами инфраструктуры была закрыта гонка "Ворожба — Белополье". Ряд поездов задерживались и меняли расписание. Для людей организовали развозку автобусами.

Читайте также:

Обстрелы регионов 6 ноября: рашисты ударили из РСЗО и артиллерии по Днепропетровщине

Обстрелы регионов 6 ноября: рашисты ударили из РСЗО и артиллерии по Днепропетровщине

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
336
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация