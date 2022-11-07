"Есть план Б": в "Укрзализныце" сообщили, как будут ездить поезда в случае блекаута

"Укрзализныця" может перейти к использованию дизельных локомотивов при новых массированных российских обстрелах на объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Об этом сообщил глава правления "УЗ" Александр Камышин в своем Twitter.

"Когда россияне обстреливают нашу энергетическую инфраструктуру, мы переходим на дизельные локомотивы и продолжаем бежать. У нас всегда есть план Б", — написал чиновник.

Steam loco sounds like a music, isn't it? pic.twitter.com/HlXCR5TqUi — Alexander Kamyshin (@AKamyshin) November 6, 2022

Что с железной дорогой в Украине во время обстрелов РФ

17 октября, несмотря на атаки РФ, все поезда "Укрзализныци" отправились из Киева по графику. Кроме того, пассажиры, опоздавшие на поезда из-за воздушной тревоги, могли сесть на следующий поезд того же направления.

31 октября в "Укрзализныце" сообщали, что российские обстрелы повредили железнодорожную питающую сеть. Тогда были выведены в работу тепловозы.

Кроме того, 6 ноября оккупанты РФ мощно обстреляли Сумщину и из-за поврежденной российскими обстрелами инфраструктуры была закрыта гонка "Ворожба — Белополье". Ряд поездов задерживались и меняли расписание. Для людей организовали развозку автобусами.

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