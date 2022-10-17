Киев атаковали дронами-камикадзе: в "УЗ" сообщили, как курсируют поезда

Кольцевая электричка Киева продолжает движение по столице четко по расписанию.

Все поезда "Укрзализныци" утром понедельника 17 октября отправляются из Киева и прибывают в столицу по графику, несмотря на атаки врага.

Об этом заявили в пресс-службе "УЗ".

Главный вокзал Киева открыт для пассажиров с билетами. Также работают подземные укрытия, где пассажиры могут подождать свой рейс.

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"Посадка и высадка пассажиров на станциях Киев-Пассажирский и Дарница производится через подземные переходы", — говорится в сообщении.

Кольцевая электричка продолжает движение по столице четко по расписанию, заверили в "УЗ".

Напомним, утром 17 октября в Киеве раздался взрыв, который подтвердил мэр Виталий Кличко. Впоследствии городской глава заявил о еще одном взрыве. По словам Кличко, россияне снова атаковали Киев дронами, в результате чего в одном из районов Киева возник пожар в нежилом здании. Повреждены несколько жилых домов.

В свою очередь руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак уже отреагировал на утреннюю российскую атаку дронами-камикадзе. Он подчеркнул, что у Украины нет времени на медленные действия – нужно как можно скорее больше систем противовоздушной обороны.

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