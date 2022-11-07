Превзошел легенду "Динамо": Зинченко стал рекордсменом среди украинцев в АПЛ

Футболист лондонского "Арсенала" Александр Зинченко стал автором нового рекорда в гостевом матче 15-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) против "Челси".

Поединок на стадионе "Стэмфорд Бридж" стал для 25-летнего игрока 82-м в карьере в английской Премьер-лиге. По количеству проведенных матчей в АПЛ он вышел на первое место среди украинцев.

По этому показателю он опередил легенду киевского "Динамо" Олега Лужного (81), игравшего в АПЛ за "Арсенал" и "Вулверхэмптон".

Третье место по количеству матчей в АПЛ среди украинцев принадлежит Андрею Ярмоленко (66), защищавшему цвета "Вест Хэма".

Отметим, что поединок против "Челси" стал для Зинченко шестым в футболке "Арсенала" в АПЛ. Еще 76 матчей в английской Премьер-лиге он провел в составе "Манчестер Сити".

Напомним, "Арсенал" одолел "Челси" со счетом 0:1 . Зинченко вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 78-й минуте.

Победа позволила подопечным Микеля Артеты сохранить лидерство в турнирной таблице. "Арсенал" набрал 34 очка и опережает ближайшего преследователя, "Манчестер Сити", на 2 балла.

В следующем туре "канониры" 12 ноября на выезде будут играть с "Вулверхэмптоном".

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