"Шахтер" сразится с обидчиком "Динамо" в 1/16 финала Лиги Европы

Поединки этой стадии состоятся 16 и 23 февраля следующего года.

В понедельник, 7 ноября, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы сезона-2022/23. Своего соперника узнал и единственный представитель Украины – донецкий "Шахтер".

Команда Игоря Йовичевича померится силами с французским "Ренном", который выступал в одной группе с киевским "Динамо" в группе Лиги Европы. Подопечные Мирчи Луческу дважды проиграли "красно-черным".

Вашему вниманию полные результаты жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы.

Всего за путевки в 1/8 финала второго по престижности еврокубка посоревнуются 16 клубов. Восемь команд, финишировавших вторыми на групповом этапе Лиги Европы, сыграют против восьми обладателей третьих мест в квартетах Лиги чемпионов.

Победители стыковых матчей в 1/8 финала присоединятся к командам, занявшим первые места в группах Лиги Европы.

Стыковые матчи Лиги Европы (1/16 финала) будут сыграны 16 и 23 февраля 2023 года.

Финал турнира запланирован на "Пушкаш Арене" в Будапеште 31 мая 2023 года.

Напомним, "Шахтер" попал в 1/16 финала Лиги Европы, не сумев выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Донецкий клуб занял третье место в квартете с мадридским "Реалом", немецким "РБ Лейпцигом" и шотландским "Селтиком".

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