"Шахтар" битиметься з кривдником "Динамо" в 1/16 фіналу Ліги Європи

Поєдинки цієї стадії відбудуться 16 і 23 лютого наступного року.

У понеділок, 7 листопада, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування стикових матчів Ліги Європи сезону-2022/23. Свого суперника дізнався і єдиний представник України – донецький "Шахтар".

Команда Ігоря Йовічевича поміряється силами з французьким "Ренном", який виступав в одній групі з київським "Динамо" в групі Ліги Європи. Підопічні Мірчі Луческу двічі програли "червоно-чорним".

До вашої уваги повні результати жеребкування стикових матчів Ліги Європи.

Всього за путівки до 1/8 фіналу другого за престижністю єврокубку позмагаються 16 клубів. Вісім команд, які фінішували другими на груповому етапі Ліги Європи, зіграють проти восьми володарів третіх місць у квартетах Ліги чемпіонів.

Переможці стикових матчів в 1/8 фіналу приєднаються до команд, які посіли перші місця в групах Ліги Європи.

Стикові матчі Ліги Європи (1/16 фіналу) будуть зіграні 16 і 23 лютого 2023 року.

Фінал турніру запланований на "Пушкаш Арені" в Будапешті 31 травня 2023 року.

Нагадаємо, "Шахтар" потрапив до 1/16 фіналу Ліги Європи, не зумівши вийти до плейоф Ліги чемпіонів. Донецький клуб посів третє місце у квартеті з мадридським "Реалом", німецьким "РБ Лейпцигом" і шотландським "Селтіком".

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