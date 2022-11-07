Наступ ЗСУ на півдні: мапа бойових дій в Україні 7 листопада

Найгарячіші бойові дії тривають на Донеччині.
Станом на 7 листопада Збройні сили України продовжують наступ на двох напрямках – у Луганській та Херсонській областях.
Міноборони Великої Британії опублікувало актуальну мапу бойових дій в Україні на понеділок, 7 листопада.
Українські військові продовжують наступальні дії на лінії Сватове-Кремінна у Луганській області.
Крім того, ЗСУ штурмують позиції росіян на півночі та північному заході Херсонської області.
Російська армія кидає сили для атак у Донецькій області. У районі Бахмута, Авдіївки, Соледара та Пісків йдуть інтенсивні бої.
The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.— Ministry of Defence (@DefenceHQ) November 7, 2022
The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 07 November 2022.
Find out more about the UK government's response: https://t.co/PAnDPFd0bb
#StandWithUkraine pic.twitter.com/ZJtis6quGi
Контрнаступ Збройних сил України
Від початку повномасштабної війни Росія втратила в Україні близько 76 тис. солдатів. За минулу добу найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.
Українські війська продовжують контрнаступальні дії на лінії Сватове-Кремінна.
Міжнародний оглядач Іван Яковина вважає, що Путін до зими може відвести армію РФ з Херсона, а потім заявити про "перемир’я".
У британській розвідці також зазначили, що Росія навряд чи зможе швидко відновити бойовий потенціал авіації через те, що втрати літаків в Україні значно перевищують їхні можливості з виробництва нових.
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