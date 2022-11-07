Наступ ЗСУ на півдні: мапа бойових дій в Україні 7 листопада

Станом на 7 листопада Збройні сили України продовжують наступ на двох напрямках – у Луганській та Херсонській областях.

Міноборони Великої Британії опублікувало актуальну мапу бойових дій в Україні на понеділок, 7 листопада.

Українські військові продовжують наступальні дії на лінії Сватове-Кремінна у Луганській області.

Крім того, ЗСУ штурмують позиції росіян на півночі та північному заході Херсонської області.

Російська армія кидає сили для атак у Донецькій області. У районі Бахмута, Авдіївки, Соледара та Пісків йдуть інтенсивні бої.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 07 November 2022.



Find out more about the UK government's response: https://t.co/PAnDPFd0bb



#StandWithUkraine pic.twitter.com/ZJtis6quGi — Ministry of Defence (@DefenceHQ) November 7, 2022

Контрнаступ Збройних сил України

Від початку повномасштабної війни Росія втратила в Україні близько 76 тис. солдатів. За минулу добу найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Українські війська продовжують контрнаступальні дії на лінії Сватове-Кремінна.

Міжнародний оглядач Іван Яковина вважає, що Путін до зими може відвести армію РФ з Херсона, а потім заявити про "перемир’я".

У британській розвідці також зазначили, що Росія навряд чи зможе швидко відновити бойовий потенціал авіації через те, що втрати літаків в Україні значно перевищують їхні можливості з виробництва нових.

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