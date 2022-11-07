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Наступ ЗСУ на півдні: мапа бойових дій в Україні 7 листопада

Автор
Денькович Ярослава
Дата публікації
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Час на прочитання
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Наступ ЗСУ на півдні: мапа бойових дій в Україні 7 листопада

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Найгарячіші бойові дії тривають на Донеччині.

Станом на 7 листопада Збройні сили України продовжують наступ на двох напрямках – у Луганській та Херсонській областях. 

Міноборони Великої Британії опублікувало актуальну мапу бойових дій в Україні на понеділок, 7 листопада.  

Українські військові продовжують наступальні дії на лінії Сватове-Кремінна у Луганській області. 

Крім того, ЗСУ штурмують позиції росіян на півночі та північному заході Херсонської області. 

Російська армія кидає сили для атак у Донецькій області. У районі Бахмута, Авдіївки, Соледара та Пісків йдуть інтенсивні бої.

Контрнаступ Збройних сил України

Від початку повномасштабної війни Росія втратила в Україні близько 76 тис. солдатів. За минулу добу найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Українські війська продовжують контрнаступальні дії на лінії Сватове-Кремінна.

Міжнародний оглядач Іван Яковина вважає, що Путін до зими може відвести армію РФ з Херсона, а потім заявити про "перемир’я". 

У британській розвідці також зазначили, що Росія навряд чи зможе швидко відновити бойовий потенціал авіації через те, що втрати літаків в Україні значно перевищують їхні можливості з виробництва нових.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
403
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