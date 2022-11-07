Що зробить Путін після виведення військ з Херсона – експерт відповів

Російський диктатор Володимир Путін може відвести армію РФ з Херсона, а потім заявити про "перемир’я".

Пр це в ефірі Радіо НВ розповів міжнародний оглядач Іван Яковина.

За його словами, найімовірніше, до зими російські війська відійдуть з Херсона, а диктатор Путін використає це як жест "миролюбства".

"З Херсона, ймовірно, буде виведено війська, після чого Путін скаже: "Я оголошую перемир’я в односторонньому порядку". Тобто Росія припиняє всі бойові дії, відбиватиметься, але сама не наступатиме. І пропонує розпочати Україні всеосяжні переговори щодо постійного завершення конфлікту. Скажуть: "Ми готові до компромісів! Чекаємо миру і тільки миру! І, як жест доброї волі (театральна пауза), ми навіть залишаємо Херсон, хоча з політичної точки зору це наша територія. Нам важко, але заради того, щоб укласти мир, ми навіть на такі жертви йдемо", - зазначив Яковина.

Як пояснив міжнародний оглядач, у найближчі тижні Путін виводитиме війська з тих ділянок фронту, де їх важко тримати, і спробує вибивати зі зручних місць українців.

Ситуація у Херсонській області

Після деокупації понад 90 населених пунктів у жовтні, ЗСУ трохи сповільнили наступ у Херсонській області через несприятливі погодні умови.

Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань вважає, що ЗСУ зможуть деокупувати Херсон вже у листопаді.

Наталія Гуменюк попередила, що російські загарбники можуть готувати пастку для ЗСУ в Херсонській області, створюючи ілюзію "відходу".

Заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський вважає, розповів, що на правому березі Дніпра ще залишається велика кількість російських військових. Вони переважно базуються за межами Херсона.

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