Что сделает Путин после вывода войск из Херсона – эксперт ответил

Скорее всего, к зиме русские войска отойдут из Херсона.

Российский диктатор Владимир Путин может вывести армию РФ из Херсона, а затем заявить о "перемирии".

Об этом в эфире Радио НВ рассказал международный обозреватель Иван Яковина.

По его словам, вероятнее всего, к зиме российские войска уйдут из Херсона, а диктатор Путин использует это как жест "миролюбия".

"Из Херсона, вероятно, будут выведены войска, после чего Путин скажет: "Я объявляю перемирие в одностороннем порядке". То есть Россия прекращает все боевые действия, будет отбиваться, но сама не будет наступать. И предлагает начать Украине всеобъемлющие переговоры о постоянном завершении конфликта. Скажут: "Мы готовы к компромиссам! Ждем мира и только мира! И как жест доброй воли (театральная пауза), мы даже покидаем Херсон, хотя с политической точки зрения это наша территория. Нам тяжело, но ради того, чтобы заключить мир, мы даже на такие жертвы идем", — отметил Яковина.

Как пояснил международный обозреватель, в ближайшие недели Путин будет выводить войска из тех участков фронта, где их тяжело держать, и попытается выбивать из удобных мест украинцев.

Ситуация в Херсонской области

После деоккупации более 90 населенных пунктов в октябре, ВСУ немного замедлили наступление в Херсонской области из-за неблагоприятных погодных условий.

Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань считает, что ВСУ смогут деоккупировать Херсон уже в ноябре.

Наталья Гуменюк предупредила, что российские захватчики могут готовить ловушку для ВСУ в Херсонской области, создавая иллюзию "ухода".

Заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский считает, что на правом берегу Днепра еще остается большое количество российских военных. Они в основном базируются вне Херсона.

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